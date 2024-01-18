蔡凡熙、李沐示範應景又不失時髦感的開運穿搭！

農曆新年即將來到，Gap也推出豐富款式的紅色系單品，並邀請品牌好友蔡凡熙、李沐一同呈現農曆新年應景又不失時髦感的開運穿搭。蔡凡熙示範以紅金搭配，呈現低調奢華年節造型；李沐擇搭配粉色上衣，凸顯春季到來的氛圍。

蔡凡熙身穿Gap紅色以龍鱗設計的Logo連帽上衣，並外搭金箔色立領棒球外套，象徵新年要金光閃閃、「紅」運當頭。而李沐則跳脫紅色框架，選擇粉色翻領長袖上衣，下身搭配A字百褶短裙，展現青春活力，最後加上長版羽絨外套，既可拉長身形比例，又可彰顯出時尚格調。除了大人的服裝，Gap也為小朋友準備了聯名迪士尼經典角色「史迪奇」的系列童裝，以其活潑的樣貌為靈感與Gap Logo融合，共推出15款單品，包含圓領衫、連帽外套、刷毛長褲等。這系列設計運用史迪奇調皮、可愛的形象，並結合童趣印花圖案與新春元素，讓小朋友們也能在外出走跳時也能展現滿滿活力。

Roots以「龍」無所畏懼、幸運堅毅的精神作為靈感來源，透過紅色及金色元素為主要色調，打造新年系列服飾。圖／Roots提供

生活風格品牌Roots除了備有跟Clot聯名的限定新春系列之外，還以「龍」無所畏懼、幸運堅毅的精神作為靈感來源，透過紅色及金色元素為主要色調，打造新年系列服飾。包含圓領衫、連帽上衣、休閒棉褲…等經典款式中加入精緻金屬印花及龍年意象圖案、並採用舒適柔軟毛圈布製成。全系列商品包含男、女和童裝及配件，讓全家大小皆能有俐落搶眼的農曆新年穿搭。

蔡凡熙示範以紅金搭配，呈現低調奢華年節造型，象徵新年要金光閃閃、「紅」運當頭。圖／Gap提供

除了大人的服裝，Gap也為小朋友準備了聯名迪士尼經典角色「史迪奇」的系列童裝。圖／Gap提供

李沐則跳脫紅色框架，選擇粉色翻領長袖上衣，下身搭配A字百褶短裙，最後加上長版羽絨外套，展現青春活力。圖／Gap提供

Gap女裝Logo純棉印花翻領長袖上衣，1,299元。圖／Gap提供

Gap女裝翻領羽絨外套，7,999元。圖／Gap提供

Roots新年系列圓領上衣，女款3,280元、男款3,380元、童裝2,380元。圖／Roots提供

Gap男裝Logo連帽外套，1,999元。圖／Gap提供

Roots新年系列連帽洋裝，3,880元。圖／Roots提供