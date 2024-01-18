三星Galaxy S24旗艦系列登場 AI功能有夠神 即時語音翻譯、寫作摘要一鍵完成

三星今於Galaxy Unpacked活動中正式發表了全新Galaxy S24旗艦系列手機，延續前代設計，推出Galaxy S24 Ultra、S24+、S24共3款機種，除了相機硬體規格有感升級，更加入最夯的AI科技，集全方位AI技術、極致效能與專業攝錄影體驗於一身，一機在手工作、社交、娛樂功能輕鬆掌握。

其中最受矚目的Galaxy S24 Ultra，首度換上鈦金屬材質邊框並改採全平面螢幕設計，率先採用最新一代康寧Gorilla Armor強化玻璃，整體抗刮擦能力提升4倍，且機身更輕薄好握持。相機部份則是配備新型5倍光學變焦鏡頭，改採0.5倍、1倍、3倍、5倍的鏡頭組合，在Adaptive Pixel感光元件的應援下，實現2倍、3倍、5倍至10倍的光學成像畫質，即使放大100倍，影像依舊銳利清晰，並支援5倍光學變焦8K錄影。另外，Galaxy S24 Ultra像素尺寸較前代提升60%，結合四合一像素合併技術，夜拍更璀璨明亮。習慣使用Instagram等社群App拍照的用戶，Super HDR開放支援第三方應用程式也是一大喜訊。

Galaxy S24 Ultra採用Galaxy專屬Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3行動平台，提供更快的處理速度、更卓越的能源效率與運算能力，助力Al高效表現。此外，Galaxy S24 Ultra內建散熱模組尺寸為前代的1.9倍，散熱效果再提升，提升續航效能，讓使用者盡情沉浸在遊戲世界。

螢幕部分，Galaxy S24旗艦系列3款新機峰值亮度都提升至最高達2,600尼特，結合Vision Booster技術，可根據環境光線智慧調節螢幕亮度，不論室內、室外皆能享受最佳視覺效果。同樣支援光線追蹤技術，且螢幕更新率都支援最高120Hz動態更新，玩遊戲、看影片都能擁有極致優異的視覺體驗。

除了硬體規格、攝影功能升級，Galaxy AI技術的加入，也為Galaxy S24旗艦系列帶來全面智慧進化。生成式相片編輯讓用戶在照片歪斜欲調整水平、或微調圖中特定物件位置時，可透過AI填補缺少的圖像，完美融合背景。影片則是支援生成式慢動作功能，播放時長按影片，Al將參照人物既有動作，自動生成額外影格，幫你額外後製慢動作特效。

Galaxy AI在生產力上的應用也令人驚艷，「通話即時翻譯」功能，可實現通話中雙向即時語音和文字翻譯，首波13個語系同步上線，連中文都可以支援。超級實用的「筆記智慧助理」功能，可一鍵自動排版筆記內容，AI智慧生成大小標、點列式符號等設計，並快速摘要重點，讓筆記瞬間變得井然有序。

日常溝通若遇到苦於抉擇言談用字時，三星鍵盤中的「寫作助理」可根據對話情境提供回覆建議，標準、專業、口語、正式，還是要加上表情符號，一鍵輕鬆轉換，各式場合皆能輕鬆駕馭。擔任會議記錄時，透過語音錄製應用程式內建的「語音轉文字智慧助理」，還能識別多位發話者，運用AI和語音轉文字技術，進行轉錄、摘要，輕鬆開啟高效生產力。

另外，三星也與Google攜手合作，打造「搜尋圈」功能，螢幕上隨手圈起想要查詢的物件即可快速於網路搜尋相關內容，不需另外語音、文字輸入，就可以快速精準找到想要的資訊。