高雄唯一米其林二星餐廳Liberté收攤！傳將北上開業

甫於《臺灣米其林指南2023》獲得二星、也是高雄唯一的米其林二星餐廳「Liberté」法式料理餐廳，經所屬萬象餐飲集團公告指出，已於2023年12月31日結束營業。市場傳言原主廚武田健志將北上另行開業，不過這個說法目前尚未獲得證實。萬象餐飲集團同時宣布，「將於2024年4月在『Liberté』原址與東京高端餐飲傳奇餐廳合作展店，期許為高雄、台灣，再創前所未見的美食體驗。」

Liberté於《臺灣米其林指南2023》甫獲得二星肯定。圖／摘自米其林臉書粉絲團

關於「Liberté」將營業至2023年12月31日一事，美食圈在去年12月便已傳開，但當時並未獲得萬象餐飲集團證實。「Liberté」主廚武田健志過去在日本東京經營「Liberté a table de TAKEDA」，曾創下連續5年獲得米其林一星的紀錄。後來武田健志在萬象餐飲集團母公司國城建設副總經理洪嘉聰邀約下，於2019年落腳國城建設在高雄的指標性豪宅「定潮」，開設法式料理餐廳「Liberté」；餐廳名在法文中是「自由」的意思，如同他所創作的菜色不受地域與文化的限制。

Liberté主廚武田健志。圖／摘自Liberté臉書粉絲團

2022年《米其林指南》首度將高雄納入版圖，「Liberté」隨即順利摘下一星；2023年更近一步晉升為二星餐廳，《臺灣米其林指南2023》給「Liberté」的評語是「菜色以日本食材結合法式烹調基礎，味道平衡且充滿層次。早在獲得《米其林指南》肯定之前，「Liberté」的招牌菜「酥皮、澄清湯、鴨肝、花膠、黑松露」，便於「500盤2021」一舉獲得蔡珠兒、何宣瑩（Cathy Ho）、昆凌、Peray Hsiao等4位評審認同。

蔡珠兒認為，這道料理法粵交融，技藝極高，清腴兼備，滋味絕佳。Peray Hsiao則認為，這道菜結合了台式佛跳牆、法式酥皮的元素，將南轅北轍的兩種食物搭配得相當絕妙；以金華火腿熬煮花膠、鮑魚、鴨肝等，香氣飽滿、酥皮噴香。

Liberté摘牌菜色「酥皮、澄清湯、鴨肝、花膠、黑松露」。圖／Peray 提供

Cathy Ho指出，這道湯品的原型是由Paul Bocuse所創的「季斯卡總統黑松露清湯（La soupe aux truffes noires VGE）」。武田主廚巧炒地運用了中菜裡常見的高級乾貨花膠入這道湯品，澄清湯的質地和底蘊充分說明主廚對經典法菜有很深的實力。花膠讓人感覺到文化上的連結性，是熟悉的但也毫無違和，反而多了口感。酥皮也烤得很厲害，切得也工整，視覺上也讓人很享受。