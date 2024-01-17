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2024秋冬米蘭男裝周／K-WAY顛覆穿搭界線 防風面料化作連身禮服、顛倒外套成開衩裙裝

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
K-WAY的2024秋冬R&D系列，主題仍是圍繞在機能面料與多層次疊搭、飽和色彩的運用。圖／K-WAY提供
K-WAY的2024秋冬R&D系列，主題仍是圍繞在機能面料與多層次疊搭、飽和色彩的運用。圖／K-WAY提供

誕生在法國，不過目前隸屬於義大利服飾集團下K-WAY最新2024秋冬系列仍是選在米蘭男裝周期間發表。而且還把集團總部Basic Village一樓變成純白空間，並展示義大利視覺藝術家Anna Franceschini以多件以Le Vrai 3.0外套打造的裝置藝術，伴隨大秀一同呈現。

被稱為時尚防水雨衣鼻祖的K-WAY除了有一般長銷經典系列之外，為改變眾人對於機能服飾的刻板印象，並因應時裝周型態，而誕生了所謂的大秀R&D（Research and Development）款。此次K-WAY的2024秋冬R&D系列，主題仍是圍繞在機能面料與多層次疊搭、飽和色彩的運用，但比起過去設計來說，可以看到更多版型變化，以及著重如何搭配出新輪廓和永續精神的傳遞。所以就能看到利用貼身三層機能面料製作的長版連衣裙，除了具備彈性防水機能，還蘊含優雅氣息。

K-WAY 2024秋冬R&D系列由潛水衣發展的Scuba輕量面料，拉鍊禮服版型修身有型。圖／K-WAY提供
K-WAY 2024秋冬R&D系列由潛水衣發展的Scuba輕量面料，拉鍊禮服版型修身有型。圖／K-WAY提供

而就如藝術家Anna Franceschini為大秀而設的裝置藝術，採用高科技面料製作的Le Vrai 3.0可收納外套，也是系列重點。K-WAY還把外套倒置成為側面開衩裙裝，搭配襯衫、領帶、拉鍊平口背心的造型，十分搶眼。另外，由絲綢和Viscose人造棉混紡製作的天鵝絨飛行員夾克與常規剪裁夾克和外套交替出現；羊毛材質捲土重來，以細條紋風衣、外套與長褲品項重新詮釋，但品牌獨具的透氣防水機能也沒缺席。其他如保暖的拉鍊脖圍帽兜、緊身拉鍊背心，也都是搭配出新造型的好幫手。

K-WAY 2024秋冬R&D系列再生羽絨加雙面異材質防水外套，集時尚環保機能於一身。圖／K-WAY提供
K-WAY 2024秋冬R&D系列再生羽絨加雙面異材質防水外套，集時尚環保機能於一身。圖／K-WAY提供

K-WAY 2024秋冬R&D系列Thermore保暖面料加三角絎縫設計，詮釋休閒運動時尚。圖／K-WAY提供
K-WAY 2024秋冬R&D系列Thermore保暖面料加三角絎縫設計，詮釋休閒運動時尚。圖／K-WAY提供

K-WAY 2024秋冬R&D系列結合人造毛皮科技面料的長外套防水保暖，造型前衛吸睛。圖／K-WAY提供
K-WAY 2024秋冬R&D系列結合人造毛皮科技面料的長外套防水保暖，造型前衛吸睛。圖／K-WAY提供

K-WAY 2024秋冬R&D系列，防水科技搭配羊毛面料，細緻直條紋設計充滿都市風格。圖／K-WAY提供
K-WAY 2024秋冬R&D系列，防水科技搭配羊毛面料，細緻直條紋設計充滿都市風格。圖／K-WAY提供

K-WAY 2024秋冬R&D系列，襯衫領帶緊身背心，引人注目的還有外套改造的側開長裙。圖／K-WAY提供
K-WAY 2024秋冬R&D系列，襯衫領帶緊身背心，引人注目的還有外套改造的側開長裙。圖／K-WAY提供

義大利 裝置藝術 藝術家

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