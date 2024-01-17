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bb.q×YT金針菇「肯瓊醬炸雞」開賣！再送300優惠券

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
春節推出應景的「龍來趣啃餐」，優惠價1,099元。圖／bb.q CHICKEN提供
春節推出應景的「龍來趣啃餐」，優惠價1,099元。圖／bb.q CHICKEN提供

來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」自1月18日起，攜手百萬訂閱Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金家ㄟ」，推出全新聯名餐點「肯瓊醬炸雞」，標榜可以享受「一雞三吃」的樂趣，活動期間再送「300元優惠券」，並有機會參加「金針菇見面會」。同時bb.q CHICKEN也針對新春聚餐，推出「龍來趣啃餐」，除享優惠價之外，生肖屬龍或名字有「ㄌㄨㄥ」者，可享「加購肯瓊醬免費」的限時優惠。

bb.q CHICKEN本次與「金家ㄟ」聯名推出的「肯瓊醬炸雞」系列，跳脫韓式炸雞均勻拌醬的吃法，消費者可將bb.q CHICKEN韓式炸雞沾裹金家ㄟ的肯瓊醬品嚐，為韓式炸雞賦予酸甜微辣的滋味。另外還搭配洋蔥碎、糯米椒等配料，可以直接沾醬吃、沾醬後灑上配料、沾醬與配料拌勻後沾著吃，藉此創造一雞三吃的樂趣。「肯瓊醬炸雞」系列提供有半雞、去骨炸雞、雞翅等選擇，每份269～409元，另外還有半半炸雞、雙味全雞的搭配，每份639～698元。1月18日至2月29日期間，點任一肯瓊醬炸雞系列再送價值300元的優惠券1張。

除了新口味炸雞外，bb.q CHICKEN將於2月5日加碼推出聯名外帶盒，並且在2月2日舉辦金針菇見面會，與粉絲搶先介紹聯名外帶盒。1月18日至1月28日期間，下載「享聚卡APP」並登入會獲得抽獎券，購買任一肯瓊醬炸雞系列，結帳時出示該抽獎券，就有機會獲得見面資格。幸運兒可在活動日當天和金針菇合照，並搶先獲得聯名外帶盒跟一份免費肯瓊醬去骨炸雞。

bb.q CHICKEN針對春節也推出「龍來趣啃餐」，套餐內有調味炸雞1份、去骨炸雞1份，還有「五花肉肉包起來」、「海鮮小煎餅」、汽水組合，全套優惠價1,099元。1月18日至2月29日針對生肖屬「龍」或名字中有「ㄌㄨㄥˊ」的消費者，購買「龍來趣啃餐」可享「加購肯瓊醬不加價」。

透過肯瓊醬與佐料的搭配，可以創造「一雞三吃」的樂趣。圖／bb.q CHICKEN提供
透過肯瓊醬與佐料的搭配，可以創造「一雞三吃」的樂趣。圖／bb.q CHICKEN提供
肯瓊醬炸雞系列，提供有半半炸雞、雙味全雞等多種組合，每組269～698元不等。圖／bb.q CHICKEN提供
肯瓊醬炸雞系列，提供有半半炸雞、雙味全雞等多種組合，每組269～698元不等。圖／bb.q CHICKEN提供

消費者 生肖 南韓

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