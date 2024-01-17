快訊

印度羽賽／戴資穎排名回升第3 逆轉大陸對手直落2闖頭關

中職／昔領510萬簽約金 25歲的他成近9年選秀首輪引退第一人

認了！布林肯首度公開坦承 美國務院內部對以哈戰爭政策有不滿

美式熱浪襲來 Louis Vuitton 24秋冬男裝時髦牛仔登聖堂

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
上一季問世的8 bit風數位迷彩本季持續進化，擴散到不同顏色、單品物件中。圖／路易威登提供
上一季問世的8 bit風數位迷彩本季持續進化，擴散到不同顏色、單品物件中。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton）在米蘭時裝周期間，再度由品牌男裝創意總監菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）主導，發表了2024秋冬男裝。大秀除了有好萊塢男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、日星平野紫耀、韓國男子團體RIIZE、JJ林俊傑，以及多位港星現身，更將粗獷、美國中西部牛仔風格搖身一變，略為桀驁不馴但時髦、活力滿滿。

上一季Pharell自己身上穿著的8 bit風數位迷彩本季持續延燒，並帶來多種新配色。同時數位迷彩也不局限於成套或單色，開始出現單品、多種紋路，甚至一款Louis Vuitton經典的旅行硬箱，讓人眼睛為之一亮。

西部牛仔服裝中的Fedora牛仔帽、背心、丹寧牛仔褲、美式印第安文化中熱愛的Bolo Tie、牛仔繩索，全數成為了時髦配件，西部文化愛用的綠松石與大量的綠松石色彩點綴在衣物細節如鈕釦、布面裝飾、領帶、腰帶上；事實上，綠松石色也跟LV集團旗下另一品牌Tiffany知更鳥藍的顏色相近，同時Pharrell本人也是Tiffany骨董眼鏡的愛好者。

刺繡的繁複多變更在本季強勢升級，出現在例如短版牛仔外套的正面、雙臂、背面，延展成一幅為砂礫風塵打磨後、洋溢美國情懷的風物詩；大量運用金屬鑲嵌的包款除了抽鬚頗有美式風格，更帶來粗獷的馬術、馬具聯想；包款側面的大面積金屬裝飾宛如馬匹腳上的馬蹄鐵，但從過往抵抗惡劣地形的手段、變成了今日品味象徵的閃亮符碼。

大秀進入下半場後，牛仔搖身一變，幹練俐落的藍領工人登場。先前外罩於西裝長褲外的百摺短褲正式成為下半身主軸，並搭配上一度在1990年代引領風潮的長腰鍊，上身則搭配短版牛仔西裝外套與牛仔背心，十足瀟灑。秀中並穿插以部分女性模特兒，以襯衫正面的荷葉邊裝飾、巨大金屬LV腰帶頭的率性和嫵媚，更加凸顯了其他男裝模特兒與服裝的陽剛調性。過腰的工裝長外套、塞在後口袋的垂墜方巾，則重新回到Pharell的風格原點：美國街頭風格，大秀上並以兩位男模同時走秀、發表了與戶外經典品牌Timberland的兩雙不同花色聯名工作靴，強勢開步。

工裝、藍領、牛仔，雖與時尚不時擦出花火，但嚴格來說並未成為當代時尚產業的主流核心價值，但在這回Pharell的巧手下，成功將粗獷的美式風格調伏以法式的光鮮亮麗，更進一步來說，這還是一次品味話語權的階級翻轉，讓過往藍領的風格脈絡踏上（進）了巴黎的時尚聖堂。Pharell最後謝幕時更邀請了走秀模特兒、工坊員工、樂團樂手們，分別三次向觀秀來賓致意，Pharell本人鞠躬時也切換了三種站姿，讓人聯想到宗教中三位一體（Trinity）的概念，也讓人感受到他不居功、將榮耀獻給團隊的無私意念。

即便離商品實際上市還有約莫半年，但一股漂撇、更瀟灑的美式西部熱浪已然來襲，這個2024秋冬，你是否也感受到自己心中的牛仔魂？

路易威登（Louis Vuitton）男裝創意總監Pharrell Williams。圖／路易威登提供
路易威登（Louis Vuitton）男裝創意總監Pharrell Williams。圖／路易威登提供
韓國男子團體RIIZE。圖／路易威登提供
韓國男子團體RIIZE。圖／路易威登提供
大秀以市內場地但模擬美國中西部的荒涼景致，以營造出美式西部牛仔的環境氛圍。圖／路易威登提供
大秀以市內場地但模擬美國中西部的荒涼景致，以營造出美式西部牛仔的環境氛圍。圖／路易威登提供
加以大量電繡徽章的紅色成套皮衣，在加入腰間多圈仿牛仔繩的彩色腰鍊與Fedora牛仔帽後，洋溢著歡快的西部風格。圖／路易威登提供
加以大量電繡徽章的紅色成套皮衣，在加入腰間多圈仿牛仔繩的彩色腰鍊與Fedora牛仔帽後，洋溢著歡快的西部風格。圖／路易威登提供
華麗繁複的刺繡加上緞面的牛仔襯衫，瞬間點燃大男孩心中的西部魂。圖／路易威登提供
華麗繁複的刺繡加上緞面的牛仔襯衫，瞬間點燃大男孩心中的西部魂。圖／路易威登提供
好萊塢男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）。圖／路易威登提供
好萊塢男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）。圖／路易威登提供
JJ林俊傑。圖／路易威登提供
JJ林俊傑。圖／路易威登提供
常為西部牛仔穿著的皮套褲（chaps）被改造成牛仔褲第二層結構或流蘇披巾形式，搖擺而華麗。圖／路易威登提供
常為西部牛仔穿著的皮套褲（chaps）被改造成牛仔褲第二層結構或流蘇披巾形式，搖擺而華麗。圖／路易威登提供
華麗的金屬裝飾腰帶、bolo tie皮革領繩和百摺七分褲，混搭成前所未見的華麗西部牛仔風。圖／路易威登提供
華麗的金屬裝飾腰帶、bolo tie皮革領繩和百摺七分褲，混搭成前所未見的華麗西部牛仔風。圖／路易威登提供
短版的白色成套雙排扣西裝表面並有可愛的野牛、仙人掌等徽章，搭配細長的皮腰鍊和白色牛仔帽，讓美式粗獷調伏成法式的光鮮亮麗。圖／路易威登提供
短版的白色成套雙排扣西裝表面並有可愛的野牛、仙人掌等徽章，搭配細長的皮腰鍊和白色牛仔帽，讓美式粗獷調伏成法式的光鮮亮麗。圖／路易威登提供

模特兒 品牌 服裝

延伸閱讀

菲董再造LV男裝！有詹皇加持代言 超狂限定店席捲全球

「新白娘子」隔30年同框 最美許仙滿頭白髮真面目流出

林柏宏最熟菲董LV私心推薦這單品 合體王柏傑站台開幕

林柏宏、劉以豪、鳳小岳集合嘍！LV快閃店踩點遠百A13

相關新聞

bb.q×YT金針菇「肯瓊醬炸雞」開賣！再送300優惠券

來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」自1月18日起，攜手百萬訂閱Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金...

美式熱浪襲來 Louis Vuitton 24秋冬男裝時髦牛仔登聖堂

路易威登（Louis Vuitton）在米蘭時裝周期間，再度由品牌男裝創意總監菲瑞威廉斯（Pharrell Willia...

環球購物中心新春大禮包 4大好康攻略迎過年消費潮

今年農曆春節假期較短，加上過年出國昂貴，百貨皆看好今年留在國內過年的人居多，春節內需消費強勁。春節也是國人最重視的節日，...

陸地霸主！G-SHOCKG-SHOCK強悍新表 輕鬆征服極端環境

日本鐘表品牌CASIO旗下以耐衝擊聞名的G-SHOCK其實還有更強悍的Master of G系列，因此除了耐撞、耐摔等「標配」之外，其中的RANGEMAN款，更被封為「陸地霸主」具備防塵、防泥、防水功能。全新的GPR-H1000腕表，更搭載6大感應器與GPS功能，可輕鬆征服極端環境。

燦坤會員特典全館下殺5折起 天天送紅包再抽極光雙人遊

看準農曆年前3C家電換購潮，燦坤強勢推出「祥龍如意 會員特典」促銷大檔，自1月18日起至1月31日，全館下殺5折起，天天...

超模奚夢瑤、喬欣都在用！不用「吃土」就能入手MICHAEL KORS明星同款包

想跟明星們都用同款袋包，卻苦於預算不足嗎？美國時尚品牌MICHAEL KORS幫消費者圓夢！無論是超模奚夢瑤、大陸女星喬欣還是男星米卡都在背的DELANCEY包、HUDSON相機包，都能以合宜價格入手，不用「吃土」也能擁有。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。