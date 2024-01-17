美式熱浪襲來 Louis Vuitton 24秋冬男裝時髦牛仔登聖堂

路易威登（Louis Vuitton）在米蘭時裝周期間，再度由品牌男裝創意總監菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）主導，發表了2024秋冬男裝。大秀除了有好萊塢男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、日星平野紫耀、韓國男子團體RIIZE、JJ林俊傑，以及多位港星現身，更將粗獷、美國中西部牛仔風格搖身一變，略為桀驁不馴但時髦、活力滿滿。

上一季Pharell自己身上穿著的8 bit風數位迷彩本季持續延燒，並帶來多種新配色。同時數位迷彩也不局限於成套或單色，開始出現單品、多種紋路，甚至一款Louis Vuitton經典的旅行硬箱，讓人眼睛為之一亮。

西部牛仔服裝中的Fedora牛仔帽、背心、丹寧牛仔褲、美式印第安文化中熱愛的Bolo Tie、牛仔繩索，全數成為了時髦配件，西部文化愛用的綠松石與大量的綠松石色彩點綴在衣物細節如鈕釦、布面裝飾、領帶、腰帶上；事實上，綠松石色也跟LV集團旗下另一品牌Tiffany知更鳥藍的顏色相近，同時Pharrell本人也是Tiffany骨董眼鏡的愛好者。

刺繡的繁複多變更在本季強勢升級，出現在例如短版牛仔外套的正面、雙臂、背面，延展成一幅為砂礫風塵打磨後、洋溢美國情懷的風物詩；大量運用金屬鑲嵌的包款除了抽鬚頗有美式風格，更帶來粗獷的馬術、馬具聯想；包款側面的大面積金屬裝飾宛如馬匹腳上的馬蹄鐵，但從過往抵抗惡劣地形的手段、變成了今日品味象徵的閃亮符碼。

大秀進入下半場後，牛仔搖身一變，幹練俐落的藍領工人登場。先前外罩於西裝長褲外的百摺短褲正式成為下半身主軸，並搭配上一度在1990年代引領風潮的長腰鍊，上身則搭配短版牛仔西裝外套與牛仔背心，十足瀟灑。秀中並穿插以部分女性模特兒，以襯衫正面的荷葉邊裝飾、巨大金屬LV腰帶頭的率性和嫵媚，更加凸顯了其他男裝模特兒與服裝的陽剛調性。過腰的工裝長外套、塞在後口袋的垂墜方巾，則重新回到Pharell的風格原點：美國街頭風格，大秀上並以兩位男模同時走秀、發表了與戶外經典品牌Timberland的兩雙不同花色聯名工作靴，強勢開步。

工裝、藍領、牛仔，雖與時尚不時擦出花火，但嚴格來說並未成為當代時尚產業的主流核心價值，但在這回Pharell的巧手下，成功將粗獷的美式風格調伏以法式的光鮮亮麗，更進一步來說，這還是一次品味話語權的階級翻轉，讓過往藍領的風格脈絡踏上（進）了巴黎的時尚聖堂。Pharell最後謝幕時更邀請了走秀模特兒、工坊員工、樂團樂手們，分別三次向觀秀來賓致意，Pharell本人鞠躬時也切換了三種站姿，讓人聯想到宗教中三位一體（Trinity）的概念，也讓人感受到他不居功、將榮耀獻給團隊的無私意念。

即便離商品實際上市還有約莫半年，但一股漂撇、更瀟灑的美式西部熱浪已然來襲，這個2024秋冬，你是否也感受到自己心中的牛仔魂？