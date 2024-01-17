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超模奚夢瑤、喬欣都在用！不用「吃土」就能入手MICHAEL KORS明星同款包

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
MICHAEL KORS幫消費者圓夢，無論是超模奚夢瑤、大陸女星喬欣還是男星米卡都在背的包款，都能以合宜價格入手，不用「吃土」也能擁有。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS幫消費者圓夢，無論是超模奚夢瑤、大陸女星喬欣還是男星米卡都在背的包款，都能以合宜價格入手，不用「吃土」也能擁有。圖／MICHAEL KORS提供

想跟明星們都用同款袋包，卻苦於預算不足嗎？美國時尚品牌MICHAEL KORS幫消費者圓夢！無論是超模奚夢瑤、大陸女星喬欣還是男星米卡都在背的DELANCEY包、HUDSON相機包，都能以合宜價格入手，不用「吃土」也能擁有。

為慶祝即將到來的新春龍年，MICHAEL KORS推出2024新年迷你系列，將金色飛龍圖案環繞於品牌經典Logo，以充滿節日氛圍的紅、金配色為主色調，輔以純黑與暖白配色，涵蓋男、女系列產品。MICHAEL KORS以限定飛龍Logo圖案點綴於金屬紐扣，或成變刺繡圖案，運用在陸劇「長相思」女星楊紫演繹的隨興簡約針織套裝、連衣裙和休閒套裝等。而迷你系列裡配飾和包袋同樣亮點，像是歌手米卡配搭的HUDSON相機包、超模奚夢瑤詮釋的DELANCEY白色龍年包，都十分出彩。而代言人壇健次、舒淇，以及女星喬欣愛用的Tribeca包，同樣有著新春限定紅色來陪襯金色鍊條，增添奢華節日氣氛。

Coach推出全新形象廣告，以幾段人生分鏡的集錦，傾心詮釋「Expressive Luxury」（真我新奢）的概念。圖／Coach提供
Coach推出全新形象廣告，以幾段人生分鏡的集錦，傾心詮釋「Expressive Luxury」（真我新奢）的概念。圖／Coach提供

而致力於品牌年輕化的Coach則推出全新形象廣告，以幾段人生分鏡的集錦，傾心詮釋「Expressive Luxury」（真我新奢）的概念。希望藉助形象帶動觀者一同思考：是尊重傳統觀念，還是追求率真獨立？同時還能看到新款Tabby與Mira包款，伴隨著腳本設定，並由模特兒代入，呼應聽從內心聲音，勇往直前，突破設限，探尋充滿潛能的自己。

大陸女星楊紫穿著MICHAEL KORS 2024龍年新春迷你系列紅色針織小外套11,700元，針織裙9,200元。圖／MICHAEL KORS提供
大陸女星楊紫穿著MICHAEL KORS 2024龍年新春迷你系列紅色針織小外套11,700元，針織裙9,200元。圖／MICHAEL KORS提供

女星喬欣穿著MICHAEL KORS 2024龍年新春迷你系列黑色針織洋裝13,800元，搭配紅色Tribeca包19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
女星喬欣穿著MICHAEL KORS 2024龍年新春迷你系列黑色針織洋裝13,800元，搭配紅色Tribeca包19,000元。圖／MICHAEL KORS提供

超模奚夢瑤穿著MICHAEL KORS 2024龍年新春迷你系列紅色針織小外套11,700元、紅色針織洋裝13,800元，搭配DELANCEY白色龍年包15,000元。圖／MICHAEL KORS提供
超模奚夢瑤穿著MICHAEL KORS 2024龍年新春迷你系列紅色針織小外套11,700元、紅色針織洋裝13,800元，搭配DELANCEY白色龍年包15,000元。圖／MICHAEL KORS提供

大陸歌手米卡穿著MICHAEL KORS 2024龍年新春迷你系列龍年黑色飛行夾克15,600元，搭配HUDSON相機包17,400元。圖／MICHAEL KORS提供
大陸歌手米卡穿著MICHAEL KORS 2024龍年新春迷你系列龍年黑色飛行夾克15,600元，搭配HUDSON相機包17,400元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS DELANCEY白色龍年包，15,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS DELANCEY白色龍年包，15,000元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS DELANCEY紅色龍年包，15,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS DELANCEY紅色龍年包，15,000元。圖／MICHAEL KORS提供

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