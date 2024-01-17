快訊

科技廠第二家！恩德證實遭駭客網攻 全面啟動防禦與復原作業

EUA通過即簽保密合約？高端疫苗合約8大爭議 疾管署說明一次看

高端EUA通過時間點有貓膩？ 羅一鈞揭各國數據 多次延遲交貨一次罰

Swatch攜手辛普森家庭來助攻 戴上情人節限定腕表讓你感情升溫、脫單

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
瑞士流行腕表品牌Swatch再度攜手電視喜劇「辛普森家庭（The Simpsons ）」推出情人節限定表款。圖／Swatch提供
瑞士流行腕表品牌Swatch再度攜手電視喜劇「辛普森家庭（The Simpsons ）」推出情人節限定表款。圖／Swatch提供

不到一個月就要同時迎接新春假期與西洋情人節，採買好家人親友團聚的禮品、美食，是否也不能忘了讓你掛念的他呢？因此瑞士流行腕表品牌Swatch再度攜手電視喜劇「辛普森家庭（The Simpsons ）」推出限定表款，藉由當中經典角色「荷馬（Homer ））」、「美枝 （Marge）」和「霸子（Bart ）」來詮釋愛情甜蜜，上手後更能讓人感情增溫。

去年Swatch以辛普森家庭中荷馬最愛的甜甜圈為靈感，推出第一款聯名表款，獲得消費者喜愛；爾後在耶誕節時呈現兩款特別腕表，同樣有不俗迴響。因此，一年一度的西洋情人節到來，Swatch不做他想，再度攜手辛普森家庭，打造兩款風格與配色都截然不同的限定腕表。若提到談情說愛，怎能忘了荷馬與美枝，這對冤家，即使在劇情安排裡，他們總是打打鬧鬧、鬥嘴，不過最終都是深愛彼此的。於是Swatch便以紅色為主調，在表盤上印製荷馬與美枝深情擁吻的圖案，並延伸到表帶，凸顯愛情的美妙！

Swatch讓辛普森家庭中的搗蛋鬼「霸子」化身成為「邱比特」形象躍上表面，搭配天空藍的橡膠表帶。圖／Swatch提供
Swatch讓辛普森家庭中的搗蛋鬼「霸子」化身成為「邱比特」形象躍上表面，搭配天空藍的橡膠表帶。圖／Swatch提供

同時，就像許多還在尋覓理想對象的人一樣，多麼希望愛神能多眷顧自己，並早日脫離「單身狗」行列。Swatch也觀察到這樣的需求，因此讓辛普森家庭中的搗蛋鬼「霸子」化身成為「邱比特」形象躍上表面，搭配天空藍的橡膠表帶。不過品牌基因中帶有幽默感的Swatch讓霸子這款表，手持的並非愛神弓箭，而是呼應他調皮個性的彈弓，戲謔又搞笑的設計，讓人莞爾。

Swatch便以紅色為主調，在表盤上印製荷馬與美枝深情擁吻的圖案，並延伸到表帶，凸顯愛情的美妙！圖／Swatch提供
Swatch便以紅色為主調，在表盤上印製荷馬與美枝深情擁吻的圖案，並延伸到表帶，凸顯愛情的美妙！圖／Swatch提供

Swatch情人節特別版SWEET EMBRACE腕表，3,450元。圖／Swatch提供
Swatch情人節特別版SWEET EMBRACE腕表，3,450元。圖／Swatch提供

Swatch情人節特別版ANGEL BART腕表，3,100元。圖／Swatch提供
Swatch情人節特別版ANGEL BART腕表，3,100元。圖／Swatch提供

腕表 情人節 Swatch

延伸閱讀

生日快樂！這世界很煩 但BABY-G聯名Hello Kitty表款很可愛

CITIZEN把手表當色票玩！打造夢幻粉、炫光藍和暖柔沙配色 快來找你的命定款

Swatch又出招了！聯名Blancpain「黑魂版」潛水表現身 全台僅一地獨家銷售

蕭邦Esprit de Fleurier Rose玫瑰腕表 大秀頂尖工藝

相關新聞

全球露營商機狂飆百億美元 3種熱門露營類型一次看

露營商機飆破百億美元，台灣也有愈來愈多露營愛好者，除了買小家電等周邊商品，甚至大手筆購入露營車、土地！露營為何如此夯？全台現在又有哪些熱門營區呢？

燦坤會員特典全館下殺5折起 天天送紅包再抽極光雙人遊

看準農曆年前3C家電換購潮，燦坤強勢推出「祥龍如意 會員特典」促銷大檔，自1月18日起至1月31日，全館下殺5折起，天天...

超模奚夢瑤、喬欣都在用！不用「吃土」就能入手MICHAEL KORS明星同款包

想跟明星們都用同款袋包，卻苦於預算不足嗎？美國時尚品牌MICHAEL KORS幫消費者圓夢！無論是超模奚夢瑤、大陸女星喬欣還是男星米卡都在背的DELANCEY包、HUDSON相機包，都能以合宜價格入手，不用「吃土」也能擁有。

全聯龍年福袋海陸空齊發！頭獎祭特斯拉名車 初一開搶

全聯今（17）日公布春節最重要的福袋內容，龍年砸下重金，可說「海、陸、空」齊發，總獎額超過1,400萬元，祭出特斯拉電動...

LEXUS最高CP值全新跨界休旅ALL NEW LBX上市 售價有5個級距

Lexus全新休旅車款LBX於台北車展公佈預售後，以打破級距框架的設計，並憑藉精緻且奢華的內裝質感及造車工藝，吸引大量顧...

Swatch攜手辛普森家庭來助攻 戴上情人節限定腕表讓你感情升溫、脫單

不到一個月就要同時迎接新春假期與西洋情人節，採買好家人親友團聚的禮品、美食，是否也不能忘了讓你掛念的他呢？因此瑞士流行腕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。