Swatch攜手辛普森家庭來助攻 戴上情人節限定腕表讓你感情升溫、脫單

不到一個月就要同時迎接新春假期與西洋情人節，採買好家人親友團聚的禮品、美食，是否也不能忘了讓你掛念的他呢？因此瑞士流行腕表品牌Swatch再度攜手電視喜劇「辛普森家庭（The Simpsons ）」推出限定表款，藉由當中經典角色「荷馬（Homer ））」、「美枝 （Marge）」和「霸子（Bart ）」來詮釋愛情甜蜜，上手後更能讓人感情增溫。

去年Swatch以辛普森家庭中荷馬最愛的甜甜圈為靈感，推出第一款聯名表款，獲得消費者喜愛；爾後在耶誕節時呈現兩款特別腕表，同樣有不俗迴響。因此，一年一度的西洋情人節到來，Swatch不做他想，再度攜手辛普森家庭，打造兩款風格與配色都截然不同的限定腕表。若提到談情說愛，怎能忘了荷馬與美枝，這對冤家，即使在劇情安排裡，他們總是打打鬧鬧、鬥嘴，不過最終都是深愛彼此的。於是Swatch便以紅色為主調，在表盤上印製荷馬與美枝深情擁吻的圖案，並延伸到表帶，凸顯愛情的美妙！

Swatch讓辛普森家庭中的搗蛋鬼「霸子」化身成為「邱比特」形象躍上表面，搭配天空藍的橡膠表帶。圖／Swatch提供

同時，就像許多還在尋覓理想對象的人一樣，多麼希望愛神能多眷顧自己，並早日脫離「單身狗」行列。Swatch也觀察到這樣的需求，因此讓辛普森家庭中的搗蛋鬼「霸子」化身成為「邱比特」形象躍上表面，搭配天空藍的橡膠表帶。不過品牌基因中帶有幽默感的Swatch讓霸子這款表，手持的並非愛神弓箭，而是呼應他調皮個性的彈弓，戲謔又搞笑的設計，讓人莞爾。

Swatch便以紅色為主調，在表盤上印製荷馬與美枝深情擁吻的圖案，並延伸到表帶，凸顯愛情的美妙！圖／Swatch提供

Swatch情人節特別版SWEET EMBRACE腕表，3,450元。圖／Swatch提供