居家必備浴室靠山新登場！即放即用秒速清潔 輕鬆攔截浴室落髮
每天辛勞工作回家後，我們都渴望一個舒適的熱水澡，刷掉一天的髒污與煩惱。但是，洗澡時總是會有滿滿的毛髮緊貼著落水孔，長期下來還會造成水管堵塞，導致浴室積水難以消退。尤其是姊妹同居跟女生宿舍，巨量的毛髮更是可怕！！即使這次清乾淨了，下次依然重蹈覆轍，最後，只好眼睛一閉放任排水系統愈來愈糟，實在受夠了！
浴山利用獨特的山型結構，順著水流能有效將毛髮攔截在山腰，讓底層與山頂水流落進水管裡，保持排水順暢，無須安裝、隨放即用。外層表面特別加入手感配方打造滑順效果，使毛髮不易吸附沾黏，方便清潔。更於矽膠原料中使用殺菌率高達99.99％的「銀離子抗菌劑」，讓浴山不易滋生細菌與霉菌，打造超長使用壽命！
家中有小寶貝的你，更加要入手！
曾有小孩的小腳不慎被浴缸內的落水頭邊緣刮傷。看不到的暗藏危機，好危險！現在～只需要將小浴山放上落水頭，不僅能輕鬆保持浴缸排水順暢，寶貝的小腳丫踩到也不會受傷，是爸媽必備的超級好夥伴！
總是親自上陣幫毛孩剃毛洗澡的毛爸毛媽……
每次洗完都要面對大量毛髮堵住落水孔，洗澡已經像打仗，洗完還得整理惱人毛毛，好累！現在有了浴山，無論是浴缸還是淋浴間，一應俱全。輕輕鬆鬆就能幫每一個毛爸毛媽，攔截毛孩落髮，拯救浴室排水系統！於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，限時集購79折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
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