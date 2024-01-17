名車一次看！台南車展26日登場規模逾120家、530個攤位

2024台南車展1月26日將在大台南會展中心登場，為期4天，展會規模逾120家、530個攤位，藍寶堅尼超跑、BMW及哈雷重機等將現身展區，市長黃偉哲歡迎大家相揪來參與大台南汽機車界的年度盛會。

黃偉哲表示，台南是汽機車零組件產業發展重鎮，也是培育隱形冠軍的搖籃，許多高階車種零組件皆是Made in Taiwan，這些都是打造台南經濟及帶動汽機車工業發展的重要因素。歡迎民眾及愛車人士在下週末一起到台南車展參觀，除了賞車也能瞭解新能源車發展趨勢。

經發局說明，台南汽機車及其零件製造業計有574家，去年產值約640億元，去年南市府首次在台南會展中心舉辦汽機車大展，吸引許多愛車人士及市民朋友到場參觀，大獲好評。今年規模達530格攤位以上，包含「汽機車零配件展」、「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車周邊產業展」等四大主題，參展家數超過120家，還有藍寶堅尼超跑與BMW、哈雷等各式進口重機現身展區。

在汽機車方面，將展出超過20餘個品牌，新車方面預計有TESLA、VOLVO、SUZUKI、OPEL、FORD、HONDA、NISSAN、 MG 、Hyundai等新車品牌。大型重型機車參展品牌有哈雷、印地安、Aprilia、BMW、MOTO GUZZI、CFMTO、KTM、SUZUKI、Kawasaki。二輪車（含電動機車）品牌包括光陽、三陽、YAMAHA、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、可愛馬等。