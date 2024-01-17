為「酒肉」朋友打造！啤酒搭肉紙 幫你配好好

為迎接親友相聚的年節時刻，兩大台灣年輕品牌「啤酒肚釀製」與頂級肉紙「台意思吉」，特別攜手推出專屬酒肉好友的「龍呼你賺」禮盒，結合啤酒、肉紙，以喜氣搶眼的大紅禮盒，配上燙金時尚感的龍頭設計，一個禮盒提供兩種滿足。此外，「啤酒肚釀製」也同步推出純啤酒禮盒，提供更多元的選擇。即日起於啤酒肚釀製官方網站、iCheers愛酒窩等線上通路展開預購，另有團購優惠，請至官網洽詢。

龍年綜合禮盒內含「龍呼你賺」啤酒兩瓶，以及「台意思吉」號稱團購界回購率No.1 肉乾類霸主、嚴選的 0.03cm 超輕薄爽脆「肉紙」，杏仁豬肉脆紙酥脆的口感，撒上滿滿杏仁片，讓你忍不住一片接一片；還有蒜香杏仁豬肉脆紙，蒜香撲鼻，不重鹹也不油膩，口口嚐到多層次美味，越吃越涮嘴。跟「酒肉」朋友在一起，一口啤酒、一口肉紙，堪稱過節最大享受。