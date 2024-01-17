快訊

台南前議長賴美惠詐助理費被判刑 家族政治與新潮流賴系緊密連結

好市多準備打擊會員卡共享行為 進賣場和自助結帳出現新要求

新北五股「乾兄妹」肖像今早提前拆除 掛板出資者：避免徒增困擾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

呈現馬兒威猛英姿氣息！愛馬仕推出栗色沉香樹脂淡香精

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕聞香珍藏系列Hermessence Oud Alezan栗色沉香樹脂淡香精／100ML／12,310元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕聞香珍藏系列Hermessence Oud Alezan栗色沉香樹脂淡香精／100ML／12,310元。圖／愛馬仕提供

要如何呈現出駿馬的氣息呢？愛馬仕做到了，即將推出的 Hermessence Oud Alezan栗色沉香樹脂淡香精，出自愛馬仕專屬調香師 Christine Nagel之手，以沉香樹脂呈現出溫暖且感性的香調。

Christine Nagel曾經對於馬兒有恐懼，而為了克服內心，他前往Le Saut Hermès賽場的馬廄，而就在最後一個隔間，遇到一批栗色駿馬，並與她親密接觸，從中Christine Nagel聞到駿馬因為不斷訓練，肌肉散發出的原始氣味，更深深被馬兒吐出的氣息，以及馬房木材混合的味道，深刻印入腦海。

而當Christine Nagel發現沉香樹脂，有著溫暖且感性的香調，她回到那天戰勝恐懼的一刻，因此將沉香樹脂結合玫瑰花露，並加入玫瑰醚，重現出當時感性的一瞬間，讓玫瑰與沉香樹脂交織出雙人舞，彼此琴瑟相調，調和出美好的香味。

在香味中，展現出清新且感性的味道，香水瓶身以棕色帶點深紫紅色的漆彩瓶身，瓶蓋有粉白色的柔軟皮革包覆，妝點愛馬仕品牌經典的馬鞍針法，瓶蓋頂端的馬鞍釘，呼應著愛馬仕與馬術的緊密關聯。

愛馬仕聞香珍藏系列Hermessence Oud Alezan栗色沉香樹脂淡香精／100ML／12,310元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕聞香珍藏系列Hermessence Oud Alezan栗色沉香樹脂淡香精／100ML／12,310元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕聞香珍藏系列Hermessence Oud Alezan栗色沉香樹脂淡香精／100ML／12,310元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕聞香珍藏系列Hermessence Oud Alezan栗色沉香樹脂淡香精／100ML／12,310元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕

延伸閱讀

展現色彩多樣性！愛馬仕春夏限量唇彩 指彩包裝好吸睛

歡迎光臨愛馬仕的家！2024春夏新配件頌揚巴黎暗藏奧運

蕭邦Esprit de Fleurier Rose玫瑰腕表 大秀頂尖工藝

吳欣盈猜北市套房租金6800 他嘆「我們過得有多苦」

相關新聞

為「酒肉」朋友打造！啤酒搭肉紙 幫你配好好

為迎接親友相聚的年節時刻，兩大台灣年輕品牌「啤酒肚釀製」與頂級肉紙「台意思吉」，特別攜手推出專屬酒肉好友的「龍呼你賺」禮...

呈現馬兒威猛英姿氣息！愛馬仕推出栗色沉香樹脂淡香精

要如何呈現出駿馬的氣息呢？愛馬仕做到了，即將推出的 Hermessence Oud Alezan栗色沉香樹脂淡香精，出自...

1988龍年蒸餾的雪莉桶原酒！老酋長獻給2024龍年的禮物

迎接華人最重視的龍年，蘇格蘭單一麥芽威士忌老酋長精選出珍稀的1988龍年蒸餾、100%全程第一手雪莉桶威士忌原酒，在20...

年度節日「農曆春節」最被重視 情人節送禮男高於女

一年中有許多值得慶祝的節日，根據東方線上E-ICP數據，「農曆春節」是一年當中最多消費者(67.8%)送禮慶祝的節日，且...

陪伴基隆人60年！ 自助式燒仙草「夏一跳」暫停營業

基隆人的回憶又少一處！位於基隆仁三路的古早味甜品「夏一跳燒仙草」，主打蜂蜜茶以及自助式的燒仙草，是陪伴基隆人60餘年的青...

好市多準備打擊會員卡共享行為：進賣場和自助結帳出現新要求

如果你進好市多（Costco）用的是別人的會員卡，一定覺得這是個壞消息：這家零售業巨擘正準備嚴厲打擊會員卡共享行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。