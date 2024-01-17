呈現馬兒威猛英姿氣息！愛馬仕推出栗色沉香樹脂淡香精

要如何呈現出駿馬的氣息呢？愛馬仕做到了，即將推出的 Hermessence Oud Alezan栗色沉香樹脂淡香精，出自愛馬仕專屬調香師 Christine Nagel之手，以沉香樹脂呈現出溫暖且感性的香調。

Christine Nagel曾經對於馬兒有恐懼，而為了克服內心，他前往Le Saut Hermès賽場的馬廄，而就在最後一個隔間，遇到一批栗色駿馬，並與她親密接觸，從中Christine Nagel聞到駿馬因為不斷訓練，肌肉散發出的原始氣味，更深深被馬兒吐出的氣息，以及馬房木材混合的味道，深刻印入腦海。

而當Christine Nagel發現沉香樹脂，有著溫暖且感性的香調，她回到那天戰勝恐懼的一刻，因此將沉香樹脂結合玫瑰花露，並加入玫瑰醚，重現出當時感性的一瞬間，讓玫瑰與沉香樹脂交織出雙人舞，彼此琴瑟相調，調和出美好的香味。