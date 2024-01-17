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1988龍年蒸餾的雪莉桶原酒！老酋長獻給2024龍年的禮物

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
這款1988龍年蒸餾的雪莉桶原酒，是一份老酋長酒廠獻給2024龍年的珍貴禮物。圖／陸海洋行提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
這款1988龍年蒸餾的雪莉桶原酒，是一份老酋長酒廠獻給2024龍年的珍貴禮物。圖／陸海洋行提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接華人最重視的龍年，蘇格蘭單一麥芽威士忌老酋長精選出珍稀的1988龍年蒸餾、100%全程第一手雪莉桶威士忌原酒，在2024龍年重磅上市。新酒款酒精強度46.6%，以珠光彩繪奔騰氣勢的精緻鋼琴烤漆木盒包裝，上面以絢爛奪目的東方美人代表鳳，與身旁栩栩如生的飛龍，一齊幻化為「龍鳳呈祥」美好寓意，建議售價48,800元，數量有限，售完為止。

蘇格蘭老酋長雪莉桶單一麥芽威士忌堅持蘇格蘭最傳統釀造技術，嚴選優質橡木桶，以代代流傳製作的匠心，使用稀有珍貴的100%雪莉桶原酒釀造而成，是目前市場上稀有的全程雪莉桶桶存的威士忌。這款1988龍年蒸餾的雪莉桶原酒，是一份老酋長酒廠獻給2024龍年的珍貴禮物，以「龍鳳呈祥」祈願祝福與美好，祈願國泰民安、順風順水。

實際試飲，會感受到龍飛鳳舞的華美場景在口中展開，柳橙果香、濃郁的木質香、核桃香，以及微妙的夾心酥餅與焦糖香氣，如藝術品般完美融合。飽滿圓潤的口感中，來自雪莉桶的豐潤滋味與複雜的果香交織，帶來極緻的享受。尾韻中再次出現持久的雪莉香氣，伴隨著果乾蜜餞和草本氣息，悠長韻味在口中久久不散。祥和樂業與吉祥的滋味同現，為味蕾打造一場絢爛的盛宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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