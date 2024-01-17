陪伴基隆人60年！ 自助式燒仙草「夏一跳」暫停營業

基隆人的回憶又少一處！位於基隆仁三路的古早味甜品「夏一跳燒仙草」，主打蜂蜜茶以及自助式的燒仙草，是陪伴基隆人60餘年的青春回憶。但是近日傳出老闆娘因身體不適而需暫結束營業。隨著消息出爐，許多粉絲感到不捨，表示「基隆人的回憶」、「真的是從小吃到大」。

歷史悠久的「夏一跳燒仙草」乃是陪伴基隆人許久的老字號攤車。店內招牌的「燒仙草」，最大的特色就是可以讓顧客自助加料，包括地瓜圓、芋圓都是人氣配料，還有紅豆、花生等經典佐料可以自由添加。除此之外，店內也提供仙草茶、蜂蜜茶等古早味飲品，乃是許多基隆人從小吃到大的口袋名單。