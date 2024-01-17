陪伴基隆人60年！ 自助式燒仙草「夏一跳」暫停營業
基隆人的回憶又少一處！位於基隆仁三路的古早味甜品「夏一跳燒仙草」，主打蜂蜜茶以及自助式的燒仙草，是陪伴基隆人60餘年的青春回憶。但是近日傳出老闆娘因身體不適而需暫結束營業。隨著消息出爐，許多粉絲感到不捨，表示「基隆人的回憶」、「真的是從小吃到大」。
歷史悠久的「夏一跳燒仙草」乃是陪伴基隆人許久的老字號攤車。店內招牌的「燒仙草」，最大的特色就是可以讓顧客自助加料，包括地瓜圓、芋圓都是人氣配料，還有紅豆、花生等經典佐料可以自由添加。除此之外，店內也提供仙草茶、蜂蜜茶等古早味飲品，乃是許多基隆人從小吃到大的口袋名單。
近日在基隆的群組當中，紛紛流傳夏一跳燒仙草的老闆娘因身體不適需開刀修養，1月16日為最後一夜的消息，立刻引起許多基隆人的熱烈討論。16日晚間，許多粉絲把握機會前往夏一跳燒仙草，藉由新台幣支持老闆娘，並且為老闆娘加油打氣，甚至基隆市議會議長童子瑋也到場支持。未來夏一跳燒仙草是否能夠重新復出、提供在地的好味道，仍待業者另行公佈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言