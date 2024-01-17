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陪伴基隆人60年！ 自助式燒仙草「夏一跳」暫停營業

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「夏一跳燒仙草」是許多基隆人從小吃到大的回憶。圖／基隆市議會議長童子瑋提供
「夏一跳燒仙草」是許多基隆人從小吃到大的回憶。圖／基隆市議會議長童子瑋提供

基隆人的回憶又少一處！位於基隆仁三路的古早味甜品「夏一跳燒仙草」，主打蜂蜜茶以及自助式的燒仙草，是陪伴基隆人60餘年的青春回憶。但是近日傳出老闆娘因身體不適而需暫結束營業。隨著消息出爐，許多粉絲感到不捨，表示「基隆人的回憶」、「真的是從小吃到大」。

歷史悠久的「夏一跳燒仙草」乃是陪伴基隆人許久的老字號攤車。店內招牌的「燒仙草」，最大的特色就是可以讓顧客自助加料，包括地瓜圓、芋圓都是人氣配料，還有紅豆、花生等經典佐料可以自由添加。除此之外，店內也提供仙草茶、蜂蜜茶等古早味飲品，乃是許多基隆人從小吃到大的口袋名單。

近日在基隆的群組當中，紛紛流傳夏一跳燒仙草的老闆娘因身體不適需開刀修養，1月16日為最後一夜的消息，立刻引起許多基隆人的熱烈討論。16日晚間，許多粉絲把握機會前往夏一跳燒仙草，藉由新台幣支持老闆娘，並且為老闆娘加油打氣，甚至基隆市議會議長童子瑋也到場支持。未來夏一跳燒仙草是否能夠重新復出、提供在地的好味道，仍待業者另行公佈。

基隆的老字號甜品「夏一跳燒仙草」，因老闆娘開刀而暫停營業。圖／基隆市議會議長童子瑋提供
基隆的老字號甜品「夏一跳燒仙草」，因老闆娘開刀而暫停營業。圖／基隆市議會議長童子瑋提供

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