名字有「美」飯店免費住一晚！美侖商旅呼叫「美美」

美侖飯店集團旗下輕奢品牌「美侖商旅」慶祝5周年，飯店推出「呼叫美美」專案，凡名字有「美」字，不論是美侖、美德、美玲、美人(同音亦可)，即可以一字折500元、兩字折1000元，名字連中三字則本人免費入住景緻客房一晚(價值13200元) 。此專案不分平假日，每日限量5間，適用入住日期為2024/1/15至2024/2/28，優惠限每人使用一次，入住時須出示身分證或健保卡，方案僅適用官網或電話訂房。

此外，「CAFE49」全日餐廳同享生日喜悅，每周一晚間17:30~20:30出示身分證或健保卡名字有「美侖」兩字，即可免費兌換一客松露蕈菇起司燉飯(價值572元) ，每日限量3名，周年慶期間凡點用套餐消費滿500元以上餐廳現場另提供好運滾滾來遊戲，人人有獎，滾球數字越大現金折扣越多，2/9~2/14不適用。

今年情人節落在農曆大年初五、春節假期的最後一天，CAFE49全日餐廳西洋情人節當天推出專屬情人的「濃情蜜意」六道式套餐，每人1520元。2月5日前預訂加碼贈送戀人特調。