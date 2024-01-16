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啤酒第2杯半價！吉比鮮釀餐廳期間限定連續優惠21天

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
吉比鮮釀餐廳即日起至2月18日，推出新春團圓兩人和四人套餐2,399元起。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉比鮮釀餐廳即日起至2月18日，推出新春團圓兩人和四人套餐2,399元起。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接龍年春節假期，吉比鮮釀餐廳即日起至2月18日，推出新春團圓兩人和四人套餐2,399元起，點用套餐還可享199元加價購酒類飲品優惠活動；會員消費不限金額，還可免費獲得開運紅包組，有吃有喝有拿。1月19日起至2月8日前，會員到餐廳消費滿3,000元，還可憑券享鮮釀啤酒與指定調酒第二杯半價優惠。

除套餐飲品加價購優惠，現在只要下載吉比鮮釀餐廳APP，免費註冊成為會員，於1月22日起到餐廳消費不限金額，即可出示會員碼，免費獲得三入一組的新春開運紅包袋，數量有限，送完為止。

2,399元的新春團圓兩人套餐含三道料理與一道甜點。「紐澳良香煎海鱸與碳烤鮮蝦」將新鮮海鱸以紐奧良辣粉香煎後，表皮脆香，上方淋上以「多特蒙黃金拉格」啤酒、大蒜奶油和墨西哥辣椒特製而成的醬汁，搭配Q彈烤蝦、清爽的佛手瓜藜麥與玄米飯，味覺層次豐富多元。「丘魯拉哈辣雞翅」將醃製後的雞翅酥炸至表皮香脆，再裹上辣雞翅醬，搭配芹菜段和奶油藍起司醬，令人欲罷不能。

4,799元的新春團圓四人套餐，含兩道開胃菜、一道沙拉、三道主菜及一道甜點。「梅爾森BBQ豬肋排」使用整片小豬嫩肋排，表面塗上梅爾森烤肉醬，火烤後肉的焦香與醬的鹹香融合，肉質軟嫩一咬即脫骨，與經典人氣蒜味薯條、泰式捲心蔬堪稱絕配。限量供應的「卜派菠菜牛排沙拉」使用嫩菠菜，搭配香烤牛排切片，與新鮮蘑菇、 鱷梨、培根等佐料混合，配上酥炸洋蔥絲與蜂蜜芥末醬，健康又美味。

雙人和四人套餐都內含甜點，可以選擇期間限定的「南瓜起司蛋糕」，選用新鮮南瓜與肉桂 粉和奶油起司製作蛋糕體，上方抹上奶油起司糖霜，搭配底層烤胡桃脆餅，濃厚香氣讓人一吃就愛。

無論點用雙人或四人套餐，皆可以用199元優惠價加價指定酒款或飲品，包含期間限定鮮釀啤酒「英式比特」，是款富有烤麵包風味和淡木質調的英式啤酒；2023年世界啤酒大賞金牌的「麻吉IPA」，富有層次果香與麥芽穀物香氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紐澳良香煎海鱸與碳烤鮮蝦。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
紐澳良香煎海鱸與碳烤鮮蝦。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
梅爾森BBQ豬肋排。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
梅爾森BBQ豬肋排。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
南瓜起司蛋糕。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
南瓜起司蛋糕。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
1月19日起至2月8日前，到餐廳消費滿3,000元，還可憑券享鮮釀啤酒與指定調酒第二杯半價優惠。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
1月19日起至2月8日前，到餐廳消費滿3,000元，還可憑券享鮮釀啤酒與指定調酒第二杯半價優惠。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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