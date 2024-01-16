宏匯廣場2024拚商品力 日本人氣超市LOPIA 6月要來了

挺過疫情年後，新莊宏匯廣場2023年全館進行大改裝，完成約70櫃改裝、50家新品牌進駐，在改裝效益與人潮回流下，2023年營業額達成41億、成長33%，今年朝48億邁進。在百貨業累積35年資歷的前京站總經理柯愫吟轉戰宏匯廣場擔任執行董事，將在現有餐飲力優勢下，下一階段將以強化商品力為主要目標。柯愫吟談到，預計今年6月引進270坪的日本LOPIA超市，也會再引進新餐飲品牌。

在柯愫吟的百貨零售經歷裡，會為每家商場找到定位、注入個性。像是為衣蝶定位為「全台第一個女性百貨」、為京站時尚廣場定位為「下班第一站」，現為宏匯廣場定義為「新北新社交舞台」。柯愫吟強調：「做一個百貨一定要認識商圈、了解缺少什麼、可以扮演什麼角色、找什麼東西進來。」

宏匯廣場的餐飲業績占比近4成，是全館業績最好的業種，目前假日餐飲座位仍供不應求，柯愫吟指出，還會持續引進新餐飲，深受消費者歡迎的吃到飽品牌，目前也有洽談中，另外也會強化線上訂位、VIP優先訂位等服務功能。預計6月進駐的LOPIA超市，以熟食、現買現做為強項，對家庭客層、小家庭非常方便，在日本就是社區非常重要的存在。

雖然餐飲品牌火熱，但宏匯廣場零售品牌還有很多「升級空間」。由於一線品牌對進駐宏匯廣場的疑問是：這裡沒有商圈支持、來客數不足。柯愫吟指出，2023年宏匯廣場來客數為656萬，加上也有科技產業進駐、周邊客層也都有消費力，來客數已有基本盤，就算是白天有不少商務客，品牌可能還不了解這邊的消費力。她舉例，VIP跟她反應很喜歡來宏匯，只是目前現有品牌，無法讓他們花到那麼多錢。