即日開搶！浪琴龍年表全台限量30只 實體電商雙線進行

日前本報曾搶先披露，瑞士鐘表品牌浪琴（Longins）將推出的Flagship Heritage旗艦復刻系列龍年限定表款，近日台灣官方終於確認「解禁」，並為這款品牌首只亞洲生肖表款正式公開販售時間、價格與細節。

由於2024是東方的甲辰龍年，浪琴與中國藝術家林子楠共同創作，將浪琴的「飛翼沙漏」特色結合天文星象、以及象徵品味熟成的酒紅色，推出全球限量888只的亞洲生肖腕表。表款並與去年八月上市的Flagship Heritage旗艦復刻系列月相腕表功能相同，同時全台浪琴表名品店已於即日起開放預購，並預計從今年1月底至2月初起，依下訂順序「交貨」，同時台灣浪琴表官網名品店再將於2月2日「加開」僅3只配額的線上訂購活動。

這只38.5毫米精鋼表殼的表款，其弧形面盤從品牌1950年代的骨董款得到啟發，但內在機芯則使用當代、具抗磁功能、矽游絲的L899.5自動上鍊機芯為動力。漸層面盤中的指針並以2N鍍金，讓黑、金、酒紅，三色相互輝映，同系列表款另有常規版的藍色、銀色、蛋白石色三種面盤，皆使用同款機芯，訂價皆為10萬4300元，可逕行洽詢全台浪琴名品店。