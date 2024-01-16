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不僅照顧臉皮 更要照顧頭皮！台灣品牌開創氧髮淨化館

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
艾瑪絲氧髮淨化館產品陳列架設計，呼應著與品牌精神的截角。圖／艾瑪絲提供
艾瑪絲氧髮淨化館產品陳列架設計，呼應著與品牌精神的截角。圖／艾瑪絲提供

隨著氣候變化，除了重視臉上肌膚狀況，頭髮與頭皮的狀況更要重視，台灣的草本頭皮養護專業品牌艾瑪絲（AROMASE），日前落腳於台北東區復興直營店，設立全球首間氧髮淨化館，打造出舒適環境與頭皮放鬆的最佳舒壓棲息地，館內有專業頭皮養護師量身定制護理課程，打造頭皮森呼吸，並透過頭皮檢測，喚醒頭皮最原始的健康。

艾瑪絲氧髮淨化館中，整體店內色調溫和並搭配品牌的精神標誌外，推開門的一剎那，可見天井樹與鵝卵石的裝置藝術；輔以店內的乳白色與綠色之間的帶灰色調性，讓人走進門店內，就有一種來到「舒適」的那種氛圍感。

店內陳設除了有自家產品，還在裝潢下功夫。以品牌瓶身的獨有缺角設計理念，貫穿整體風格，展現在陳列、展示櫃上，讓進來參觀的人，可一目瞭然的看見商品外，還能帶著藝術的角度來感受品牌給予的巧思。

專業量身定制的植萃頭皮護理服務，於產品展示區後方的隔間之中，有2個獨立的空間搭配，頭皮護理檢測區、洗髮養護區。專業頭皮護理員會按照頭皮所需，給予檢測、嗅吸、肩緊按摩、洗頭、護理後檢測對比等服務。

頭皮護理師除了提醒居家養護頭皮的重要性外，若不確定頭皮在不同季節出現不同的狀況，皆可找專業的頭皮護理師，來做檢測，並且調整當下頭皮適合的頭皮產品。

五大頭皮療程為控油平衡調理、草本去屑調理、蓬鬆清爽調理、敏感呵護調理以及MediPRO頭皮深層護理。並輔以深度頭皮健檢分析，無論是問題頭皮、敏感性頭皮、油性、乾性頭皮等，都能找到一個適合自己的療程，並且搭配著艾瑪絲的產品使用，都能讓每個人體驗到真正的氧髮深呼吸。

走進艾瑪絲氧髮淨化館，映入眼簾的是一顆天井樹，走自然風格。圖／艾瑪絲提供
走進艾瑪絲氧髮淨化館，映入眼簾的是一顆天井樹，走自然風格。圖／艾瑪絲提供
艾瑪絲氧髮淨化館，有專業頭皮養護師可以進行頭皮健檢。圖／艾瑪絲提供
艾瑪絲氧髮淨化館，有專業頭皮養護師可以進行頭皮健檢。圖／艾瑪絲提供
艾瑪絲全球首間氧髮淨化館，打造出舒適環境與頭皮放鬆的最佳舒壓棲息地。圖／艾瑪絲提供
艾瑪絲全球首間氧髮淨化館，打造出舒適環境與頭皮放鬆的最佳舒壓棲息地。圖／艾瑪絲提供
艾瑪絲氧髮淨化館內的洗頭養護區，皆有著舒適安靜的空間；頭皮護理師講解之外，還能享受靜謐的舒適感。圖／艾瑪絲提供
艾瑪絲氧髮淨化館內的洗頭養護區，皆有著舒適安靜的空間；頭皮護理師講解之外，還能享受靜謐的舒適感。圖／艾瑪絲提供

品牌 護理師 標誌

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