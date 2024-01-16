日本百年暢銷養命酒 推出限量春之祭新春禮盒

歲末是調理滋養身體的最佳時刻，日本藥用養命酒特別限量推出容量700毫升的「春之祭」版，不同於過去都用的彩色花卉，改以充滿日本味的紅燈籠為主視覺，洋溢濃厚的年節氛圍，也給予自己與所愛的人一份對健康的祝福。

養命酒限量「春之祭」禮盒自用與送禮皆宜，即日起在全台量販通路家樂福量販及超市、大潤發、楓康及愛買門市上市。網路通路有momo及pchome，單盒或是多入組皆有售，數量有限，售完為止。

養命酒是日本家喻戶曉的暢銷藥酒品牌，嚴選肉桂、紅花、地黃、赤芍、人參、薑黃等14種漢方藥材，醇化出獨特醇厚香氣，酒精濃度14%。養命酒的飛龍標誌源自日本幕府的德川家康所御賜，象徵吉祥與力量，也是日本最古老的商標之一。今年適逢龍年，養命酒的春之祭禮盒更增添年節恭賀之意，建議售價750元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康