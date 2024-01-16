電商平台作基礎！台牌反攻進駐精華地段開實體大店 提升市場佔有率

相較過去，商圈的精華地段都是國際連鎖品牌進駐，甚至成為街景的主要標的，這一現象在近年卻悄悄地改變中，換上的都是台灣原生品牌。像是擁有PAZZO、mouggan等品牌美而快集團就在信義區成立概念旗艦店；CACO則是插旗東區敦南商圈，打造首間複合旗艦店，有趣的是上述品牌最早皆是從電商起家。

早在有CACO品牌之前，創辦人便在當時還叫雅虎拍賣（後成為Yahoo拍賣）以銷售美式風格服飾闖出名號，累積數年電商經營心得後，轉型為以卡通、動畫等IP（著作權）為主的授權服飾經營，並從線上走到線下同樣大獲成功。目前CACO聯同子品牌NAVY在全台有百貨通路與路邊店等多達61家據點，甚至向來被其他品牌視作次要發展的花蓮、屏東地區都有門市，足見其發展野心。

CACO以卡通、動畫等IP（著作權）為主的授權服飾為主力，目前就有近40個IP在手，能隨季節與流行性調整。圖／CACO提供

CACO首間複合旗艦店，則插旗台北東區敦南商圈，座落於捷運站出口，結合咖啡餐飲服務，深化消費者品牌體驗。業者提到會進駐東區，正是因為看到人潮正在回流，設立地點補足了品牌的想要經營商圈的空缺，不過代價就是店租一年上看千萬元。對比下來，上市公司的美而快集團更是出手豪氣，首度進駐信義Att 4 Fun百貨，打造UR LIVING概念旗艦店，光裝潢費用就破億元。在佔地共三層樓面，銷售面積超過四百坪的空間匯集了旗下七大品牌，亦成為Att 4 Fun百貨的「門神」，讓台灣服飾市場都在看緊美而快的下一步。

平價服飾品牌Gap搬離Att 4 Fun百貨後，由美而快集團UR LIVING概念旗艦店接手進駐。圖／UR LIVING提供

無論是CACO或是美而快集團下的各個品牌，都是搭上電商平台快速發展的列車，在線上世界佔有一席之地後，才揮軍進駐線下實體門市。憑藉的就是他們熟悉本地市場喜好，能夠快速反應並產出對應產品，像是CACO目前就有近40個IP在手，能隨季節與流行性調整，而且還在不斷增加；美而快集團則宣稱旗下品牌每周推出至少500款新品，且產品訂價也多在數百元至二千元上下，既能滿足消費者多變、喜新厭舊心態，也容易入手。

美而快集團斥資上億元裝潢UR LIVING信義Att概念旗艦店。圖／UR LIVING提供

因此，與之重疊價格帶與市場面，來自國外的平價服飾業者，自然很難成為其對手。像是美而快的UR LIVING概念旗艦店所在地點，前身便是Gap；除了東區複合旗艦店，CACO也透露將接手另一連鎖服飾品牌位於中山區欣欣百貨的百坪門市，未來也會成為品牌最大實體據點。