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萬元鮑參盆菜、古法佛跳牆領軍！晶華冠軍年菜拼外帶

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
晶華軒「龍蝦鮑魚粵式龍門宴」。圖/台北晶華酒店提供
晶華軒「龍蝦鮑魚粵式龍門宴」。圖/台北晶華酒店提供

今年的年節餐桌準備好了沒？台北晶華井店主廚團隊聯手出擊、搶攻頂級年菜外帶市場商機，將以粵、台、滬、日與西式五星年菜宴饗饕客。其中，粵式年菜強打由國際級餐飲評鑑組織OAD評選2023年台灣最佳粵菜餐廳、晶華軒端出的「極品乾鮑花膠盆菜」以及「頂級古法佛跳牆」兩款萬元頂級湯品，還有「鮑參六品集」及「龍蝦鮑魚臘味米糕」兩款新品，加上三菜一湯一甜品的「龍蝦鮑魚粵式龍門宴」，多樣化的選擇讓圍爐餐桌更精彩。

●餐桌焦點：萬元湯品、單點大菜

由晶華軒港籍廚藝總監鄔海明規劃的「極品乾鮑花膠盆菜」，以香港過年必吃的盆菜為主角，集結外型如如金元寶、名列世界三大名鮑之一的日本岩手縣26頭吉品鮑魚，以及口感柔嫩Q彈、被譽為鑽石級刺參的關東刺參，再加上含有豐富膠質的6頭典藏黃魚花膠等珍貴食材，做工繁複費時，豐富食材與鮮美湯汁交融，是視覺與味覺的頂級體驗。每份49,800元，可供約6人分享，是晶華酒店今年外帶年菜最吸睛的亮點之一。

另一款「晶華軒頂級古法佛跳牆」，則是主廚依循港式燉湯的料理古法、重新演繹台式佛跳牆的作品。在經典的佛跳牆配料豬腳、豬腱、土雞、冬筍中、另外加入乳鴿、鹿蹄筋、火腿、黨參以及花菇等燉湯佐料，和日本皇冠吉品鮑、日本關東刺參、黃魚花膠等頂級乾貨，以自然鮮甜的宜蘭山泉水燉煮8小時，再放入烤箱以高溫烤製而成，湯色金黃醇厚，口口鮮美。

「鮑參六品集」集結了晶華軒人氣前菜，像是「關東刺參富貴菜」是以手工泡發的刺參，放入熱鍋中以青蔥、蔥白、醬油慢燉，待蔥燒入味後瀝出切絲，加入帶有鮮味的蟲草花、冬菇、金針菇，爽脆的黃豆芽、貢菜，淋以胡麻油、鮑魚汁和蠔油調製的醬汁拌勻，最後加入適量的香菜梗和芹菜而成，口感層次豐富、嘗來口齒留香。「極品醬滷鮮鮑魚」則是選用新鮮南非活鮑切片拌入蠔油、日本芥末油、藤椒油，搭配香菜、黃瓜、豆干等清爽食材，可說是一道以粵式撈拌菜呈現的中式沙拉。另外還有「頂上素翅撈什錦」、「厚切野生烏魚子」、「柚子蜜帝皇蝦球」以及「蜜汁黑毛叉燒」，道道精彩誘人。

「龍蝦鮑魚臘味米糕」是將香菇絲、肉絲及魷魚與蒸熟後的糯米一同以蔥油拌炒，接著鋪上以肉質Q彈鮮甜的整隻鮮活西澳龍蝦，以及由雞骨上湯蠔油調味慢滷而成，醬香四溢、入口彈牙多汁的鮮嫩鮑魚和宗谷元貝，旁邊擺滿口感綿密細緻的栗子及鮑汁燜煮入味的台灣花菇、鹹香開胃的廣式肝腸、臘腸，最後撒上以低溫油炸至金黃色的瑤柱絲，極品美味，充滿富貴喜氣。

●圍爐盛宴：中、西、日式組合任選

今年春節，台北晶華酒店主廚團隊打造4款經典中式圍爐盛宴，「白鯧滿漢台式帝皇宴」主打用料豐富、年節必嘗的招牌湯品「極品鮑魚佛跳牆」，前菜推出以開胃下酒的剝椒浸九孔、麻辣金錢肚、五味醬花枝、青蔥嫩油雞和黃金蟳仔糕、烘烤烏魚子組成的「台式品味集」，搭配象徵大富大貴的主菜「如意椒鹽煎白鯧」，以及廣受消費者喜愛的「金銀蒜蒸帝皇蝦」等，每套6人份、13,800元。

集結歷年媒體評比冠軍的「花膠干貝滬式龍虎宴」，包含精彩重現的無錫脆鱔柳、紹興醉蝦球、西芹脆蜇頭、藤椒豬臉頰、八寶鮮辣醬、桂花蜜蓮藕等6道料理的「滬式美味集」，搭配色香味俱全的「鮑魚炆火紅燒肉」以及新鮮彈牙的「干貝雪菜龍虎斑」兩款主菜，湯品則是慢燉細熬的「火烔燉雞」，6人套餐、13,800元。

值得推薦的還有故宮晶華的「台粵式圍爐宴」，有以蔥香鵝肉、梅醋蕃茄、五味九孔、酒醋蹄酥、寧式燻魚、芝麻腰果等六道開胃前菜組成的「故宮小滿漢」，兩道招牌主菜為虎掌扣鮑魚和干煎大白鯧，湯品則是一盅花膠螺頭椰肉燉全雞，同樣6人份套餐、12,800元。

以鮮美食材廣受歡迎的三燔本家，則是集合螯龍蝦、加拿大冷凍干貝、鮑魚、廣島生蠔等生猛海鮮，搭配美國頂級去骨牛小排、台灣梅花豬肉推出「三燔龍蝦日式如意鍋物宴」。今年也將持續熱賣連續多年獲得年菜評比冠軍的「美國極致牛肉饗宴」，每套售價9,800元。

年菜提貨時間為2024年2月8日至2月11日，即日起至2月2日可於酒店內各餐廳接受訂購，或至「晶華美食到你家」餐點外帶外送平台預訂：https://shop.silkshotelgroup.com/RT。洽詢電話：02-7701-7722。

晶華軒「龍蝦鮑魚臘味米糕」。圖/台北晶華酒店提供
晶華軒「龍蝦鮑魚臘味米糕」。圖/台北晶華酒店提供
晶華軒頂級古法佛跳牆。圖/台北晶華酒店提供
晶華軒頂級古法佛跳牆。圖/台北晶華酒店提供
今年年菜主打由晶華軒港籍廚藝總監鄔海明規劃的各式頂級外帶佳餚。圖/台北晶華酒店提供
今年年菜主打由晶華軒港籍廚藝總監鄔海明規劃的各式頂級外帶佳餚。圖/台北晶華酒店提供
晶華軒「極品乾鮑花膠盆菜」。圖/台北晶華酒店提供
晶華軒「極品乾鮑花膠盆菜」。圖/台北晶華酒店提供

年菜 佛跳牆 豬肉

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