萬元鮑參盆菜、古法佛跳牆領軍！晶華冠軍年菜拼外帶

今年的年節餐桌準備好了沒？台北晶華井店主廚團隊聯手出擊、搶攻頂級年菜外帶市場商機，將以粵、台、滬、日與西式五星年菜宴饗饕客。其中，粵式年菜強打由國際級餐飲評鑑組織OAD評選2023年台灣最佳粵菜餐廳、晶華軒端出的「極品乾鮑花膠盆菜」以及「頂級古法佛跳牆」兩款萬元頂級湯品，還有「鮑參六品集」及「龍蝦鮑魚臘味米糕」兩款新品，加上三菜一湯一甜品的「龍蝦鮑魚粵式龍門宴」，多樣化的選擇讓圍爐餐桌更精彩。

●餐桌焦點：萬元湯品、單點大菜

由晶華軒港籍廚藝總監鄔海明規劃的「極品乾鮑花膠盆菜」，以香港過年必吃的盆菜為主角，集結外型如如金元寶、名列世界三大名鮑之一的日本岩手縣26頭吉品鮑魚，以及口感柔嫩Q彈、被譽為鑽石級刺參的關東刺參，再加上含有豐富膠質的6頭典藏黃魚花膠等珍貴食材，做工繁複費時，豐富食材與鮮美湯汁交融，是視覺與味覺的頂級體驗。每份49,800元，可供約6人分享，是晶華酒店今年外帶年菜最吸睛的亮點之一。

另一款「晶華軒頂級古法佛跳牆」，則是主廚依循港式燉湯的料理古法、重新演繹台式佛跳牆的作品。在經典的佛跳牆配料豬腳、豬腱、土雞、冬筍中、另外加入乳鴿、鹿蹄筋、火腿、黨參以及花菇等燉湯佐料，和日本皇冠吉品鮑、日本關東刺參、黃魚花膠等頂級乾貨，以自然鮮甜的宜蘭山泉水燉煮8小時，再放入烤箱以高溫烤製而成，湯色金黃醇厚，口口鮮美。

「鮑參六品集」集結了晶華軒人氣前菜，像是「關東刺參富貴菜」是以手工泡發的刺參，放入熱鍋中以青蔥、蔥白、醬油慢燉，待蔥燒入味後瀝出切絲，加入帶有鮮味的蟲草花、冬菇、金針菇，爽脆的黃豆芽、貢菜，淋以胡麻油、鮑魚汁和蠔油調製的醬汁拌勻，最後加入適量的香菜梗和芹菜而成，口感層次豐富、嘗來口齒留香。「極品醬滷鮮鮑魚」則是選用新鮮南非活鮑切片拌入蠔油、日本芥末油、藤椒油，搭配香菜、黃瓜、豆干等清爽食材，可說是一道以粵式撈拌菜呈現的中式沙拉。另外還有「頂上素翅撈什錦」、「厚切野生烏魚子」、「柚子蜜帝皇蝦球」以及「蜜汁黑毛叉燒」，道道精彩誘人。

「龍蝦鮑魚臘味米糕」是將香菇絲、肉絲及魷魚與蒸熟後的糯米一同以蔥油拌炒，接著鋪上以肉質Q彈鮮甜的整隻鮮活西澳龍蝦，以及由雞骨上湯蠔油調味慢滷而成，醬香四溢、入口彈牙多汁的鮮嫩鮑魚和宗谷元貝，旁邊擺滿口感綿密細緻的栗子及鮑汁燜煮入味的台灣花菇、鹹香開胃的廣式肝腸、臘腸，最後撒上以低溫油炸至金黃色的瑤柱絲，極品美味，充滿富貴喜氣。

●圍爐盛宴：中、西、日式組合任選

今年春節，台北晶華酒店主廚團隊打造4款經典中式圍爐盛宴，「白鯧滿漢台式帝皇宴」主打用料豐富、年節必嘗的招牌湯品「極品鮑魚佛跳牆」，前菜推出以開胃下酒的剝椒浸九孔、麻辣金錢肚、五味醬花枝、青蔥嫩油雞和黃金蟳仔糕、烘烤烏魚子組成的「台式品味集」，搭配象徵大富大貴的主菜「如意椒鹽煎白鯧」，以及廣受消費者喜愛的「金銀蒜蒸帝皇蝦」等，每套6人份、13,800元。

集結歷年媒體評比冠軍的「花膠干貝滬式龍虎宴」，包含精彩重現的無錫脆鱔柳、紹興醉蝦球、西芹脆蜇頭、藤椒豬臉頰、八寶鮮辣醬、桂花蜜蓮藕等6道料理的「滬式美味集」，搭配色香味俱全的「鮑魚炆火紅燒肉」以及新鮮彈牙的「干貝雪菜龍虎斑」兩款主菜，湯品則是慢燉細熬的「火烔燉雞」，6人套餐、13,800元。

值得推薦的還有故宮晶華的「台粵式圍爐宴」，有以蔥香鵝肉、梅醋蕃茄、五味九孔、酒醋蹄酥、寧式燻魚、芝麻腰果等六道開胃前菜組成的「故宮小滿漢」，兩道招牌主菜為虎掌扣鮑魚和干煎大白鯧，湯品則是一盅花膠螺頭椰肉燉全雞，同樣6人份套餐、12,800元。

以鮮美食材廣受歡迎的三燔本家，則是集合螯龍蝦、加拿大冷凍干貝、鮑魚、廣島生蠔等生猛海鮮，搭配美國頂級去骨牛小排、台灣梅花豬肉推出「三燔龍蝦日式如意鍋物宴」。今年也將持續熱賣連續多年獲得年菜評比冠軍的「美國極致牛肉饗宴」，每套售價9,800元。

年菜提貨時間為2024年2月8日至2月11日，即日起至2月2日可於酒店內各餐廳接受訂購，或至「晶華美食到你家」餐點外帶外送平台預訂：https://shop.silkshotelgroup.com/RT。洽詢電話：02-7701-7722。