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不用RO也能喝到純淨熱水！本土品牌推出新一代國民級瞬熱飲水機

聯合新聞網／ 有你共創
(圖/有你共創提供)
(圖/有你共創提供)

冬天冷颼颼，你是否也喜歡在家泡杯香濃的熱可可暖暖心呢？喝水這件小事，對租屋族來說沒有比礦泉水更方便的飲水方式。飲水機、淨水器都是未來搬家的累贅，傳統快煮壺似乎是非常方便的選擇，但反覆加熱的水質真的能安心飲用嗎？

市面上的瞬熱飲水機百百種，85%以上的瞬熱飲水機都需搭配飲用水使用，極少數瞬熱飲水機採用RO逆滲透技術過濾水質，相對的，價格也是非常驚人。昂貴的機器與特殊的過濾耗材，造成消費者無法入手的原因之一，希望以親民好入手價格，同時能夠達到即濾即飲的效果，成為網路上熱烈討論的話題。

奇美家電作為台灣知名本土企業，數十年來持續在台灣的土地上深耕，在瞬熱飲水機的領域裡，就曾於募資平台上推出過『奇美瞬熱飲智慧溫控水機』，獲得超過千萬的好成績，推出上市至今也已賣破萬台，面對著消費者的期待，奇美的研發團隊並未沉溺在過往的成功裡，反之，奇美擷取自身與消費者的寶貴經驗，持續在現有的瞬熱飲水機上不斷精進改良，終於在今年年初，推出全新一代『奇美瞬熱智慧溫控飲水機．Pro旗艦版』。

(圖/有你共創提供)
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奇美瞬熱智慧溫控飲水機Pro旗艦版，這次帶來最大的升級，便是採用了英國Strix製造的專業除菌濾心，該濾心廣泛應用於航空與太空產業，擁有美國SGS與NSF認證，除菌率高達99.99%，能過濾有害物質並留下對人體有益的礦物質，真正做到生濾即淨的飲用體驗，並配合奇美獨家專利的瞬熱技術，不同於一般瞬熱飲水機採用銅管加熱，奇美瞬熱飲水機採用更精良的不鏽鋼出水管，控制水溫更加穩定外，0.5mm超薄管壁更能令出水不噴濺、減少水垢附著，大大提升瞬熱飲水體驗。

(圖/有你共創提供)
(圖/有你共創提供)

不只是在核心濾水與瞬熱功能上作出超越性的升級，在繼承前代優點上，奇美團隊更是不遺餘力，旗艦版擁有多段的水溫與水量選擇，水溫總共有7段可選（常溫/45℃/55℃/65℃/75℃/85℃/100℃），還擁有２個常設快捷鍵，可以沖泡奶粉與泡熱咖啡，水量則有5段（連續出水/100ml/200ml/300ml/400ml），能夠滿足日常飲水的一切需要，在安全性上，針對使用上可能產生危險的情況都做了十足的保護，如缺水保護、防止乾燒造成危險、出水管過熱保護等六大保障，就是要讓消費者用的開心與安心，更值得注意的是，奇美瞬熱智慧溫控飲水機Pro旗艦版在節能上可說是省電怪獸，比傳統電煮器還要省電四倍，一年電費不到500元，榮登現代家庭用水的最佳夥伴！

奇美瞬熱智慧溫控飲水機Pro旗艦版，由有.設計 團隊於1/16(三)在嘖嘖平台進行募資，想喝得安心有保障，暖身過冬天的朋友們，千萬別錯過現在超早鳥71折的募資優惠，首發上線3天還有超低66折限時優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

嘖嘖募資平台

官方粉絲專頁

飲水機 團隊

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