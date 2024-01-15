Dyson吹風機龍年限定版喜氣登場 Jisoo代言多巴胺風格造型器也開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson Supersonic今日在台推出新色普魯士藍托帕石拼色，以普魯士藍搭配托帕石橙紅，絕對是今年新春送禮首選。圖／Dyson提供
Dyson Supersonic今日在台推出新色普魯士藍托帕石拼色，以普魯士藍搭配托帕石橙紅，絕對是今年新春送禮首選。圖／Dyson提供

每年都會在農曆年前夕推出限定版新色的Dyson，今年再度獻上全新配色創意，將廣受喜愛的經典普魯士藍配上代表新春意象的托帕石橙紅，重新組合推出全新Dyson Supersonic普魯士藍托帕石拼色限定款，開關按鍵與Logo更巧妙使用孔雀藍色點綴，送禮或自用皆為喜氣首選，建議售價14,600元，即日起可至Dyson官網與官方授權通路購買。

新一代Dyson Supersonic吹風機內置Dyson數位馬達V9並結合Air Multiplier氣流倍增技術，有效減少乾髮過程中對熱能的依賴。除了日常乾髮外，Dyson Supersonic吹風機現在更配備多達4款磁吸式吹嘴，包括「順髮吹嘴」、「造型集風吹嘴」、「柔和乾髮吹嘴」以及瞬間讓頭髮閃耀健康光澤的「二合一抗毛躁順髮吹嘴」，快速乾髮同時預防高溫帶來的頭髮熱傷害。

另外，Dyson Airwrap多功能造型器HS05也換上由JISOO代言的全新炫彩粉霧拼色，俏皮繽紛色系推出後即大受年輕世代歡迎，同樣配備Dyson第9代強力數位馬達與智慧溫控技術能防止高溫傷害髮絲，更附有「康達抗毛躁吹髮器」、「升級版造型髮捲」、「升級版順髮梳」、「圓頭豐髮梳」等多達6款配件及順髮梳，不論是直髮還是捲髮、長髮或是短髮都能一機搞定，同時滿足乾髮與造型需求。近期尾牙、新春聚會活動接踵而至，快升級新頭髮護理工具，讓你隨時亮麗登場。

Dyson Supersonic吹風機HD15普魯士藍托帕石拼色，即日起Dyson官網與官方授權通路販售。記者黃筱晴／攝影
Dyson Supersonic吹風機HD15普魯士藍托帕石拼色，即日起Dyson官網與官方授權通路販售。記者黃筱晴／攝影
Dyson Supersonic吹風機普魯士藍托帕石拼色即日起在台上市，建議售價14,600元。記者黃筱晴／攝影
Dyson Supersonic吹風機普魯士藍托帕石拼色即日起在台上市，建議售價14,600元。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airwrap多功能造型器炫彩粉霧拼色擁有繽紛搶眼的撞色外型，更具備乾髮、順髮、造型以及撫平毛燥的功能，是一款兼顧顏值與性能的造型產品。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airwrap多功能造型器炫彩粉霧拼色擁有繽紛搶眼的撞色外型，更具備乾髮、順髮、造型以及撫平毛燥的功能，是一款兼顧顏值與性能的造型產品。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airwrap多功能造型器只需調整髮捲上方轉盤就能改變氣流方向，打造完美對稱弧度，在家輕鬆完成捲髮造型。圖／Dyson提供
Dyson Airwrap多功能造型器只需調整髮捲上方轉盤就能改變氣流方向，打造完美對稱弧度，在家輕鬆完成捲髮造型。圖／Dyson提供

頭髮 高溫

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