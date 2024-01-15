好市多「線上購物8周年慶」 首4日滿萬輸碼現折880元

春節年關將至，好市多搶攻過年辦年貨商機，從新鮮水產、進口乾貨到零嘴甜食優惠活動讓會員輕鬆迎新年。為了讓會員可以輕鬆採買，好市多「線上購物8周年慶」搶先從即日起開跑，為期1週，提供百種家電、珠寶到生活用品有感價格優惠，線上下訂年前送達，一手包辦公司從尾牙到春酒獎品，除舊布新添行頭、零食囤貨都可買齊。首4日（1月15日至1月18日）於線上購物下單消費滿萬元結帳時輸入優惠代碼「8yr」即可現折880元，使用聯名卡再享3%好多金回饋，享受好市多特別準備的新春發財金。

看準新春拜年伴手禮需求，好市多提供多種熱門送禮推薦。拜訪長輩首推珍貴養生補品禮盒，例如補氣強身的正官庄御選蔘茶蔘糖組、滋補抗老的桂格雙效活靈芝滋補液等保健品，顧健康同時也將愛送到心裡。親戚朋友送禮最適合大人小孩都喜歡的點心或水果，好市多嚴選國內外老字號甜品禮盒，有口感香氣扎實的舊振南金鑽鳳梨酥、充滿澳門地道風味的英記餅家，以及日本零食大廠BOURBON西點禮盒，還有日本青森世界一蘋果及紐西蘭櫻桃等進口水果，保證最能展現送禮的大方體面。

另外，自己吃、送禮都不失誤的還有軟Q彈牙的智利樂可思貝、日本乾香菇等進口禮盒。零嘴除了有呷甜甜過好年的南棗核桃糕外，好市多獨家販售五皮四餡製作工法的義美皇家夾心酥、可樂果金斗雲綜合口味，以及涮嘴的老字號美珍香肉乾與科克蘭無調味綜合堅果等，陪伴會員度過娛樂休閒時光。