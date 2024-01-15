Seiko全新旗艦級運動表問世！透背設計搭配新機芯成就最纖薄潛水表

日本鐘表品牌Seiko旗下以「運動表」產品聞名的Prospex系列，在開年之初，推出全新Marinemaster旗艦級腕表。搭載新款薄型機芯，成就出品牌有史以來最纖薄的潛水表，引起消費者注目。

Seiko製作潛水表的歷史悠久，可以回溯到1965年的第一只日本製造62MAS潛水腕表，當時防水深度可達150公尺。後來隨著製作技術提升，Seiko還陸續推出被表迷暱稱為「大MM（Marinemaster的縮寫）」同屬Prospex系列，防水深度達水下600公尺的機械潛水表，至今都是消費者的夢幻表款之一。

Seiko Prospex系列全新Marinemaster旗艦潛水表，繼承1965年經典62MAS表款的樣式。

然而為了符合實用配戴性，Seiko從內而外優化各項細節，推出全新的Prospex系列Marinemaster旗艦級潛水表。它繼承當年62MAS的樣式，包括時針、分針、秒針的形狀和獨特的長方形立體時標，並在表殼和鍊帶的外觀上交錯運用髮絲紋和鏡面拋光的修飾工藝，賦予表款洗練而雅緻的氣質。此外，手表的面盤上都採用由水平粗細條紋所構成的紋理，以幾何圖騰表現出交疊的波浪紋，並於12點鐘位置的Seiko logo下方印有「Marinemaster」字樣。

Seiko Prospex Marinemaster品牌100周年紀念SJE097J1腕表，超硬質鍍膜精鋼表殼、表鍊，限量1,000只，防水200公尺， 約10萬元。圖／Seiko提供

不僅如此，Seiko還讓這款表搭載6L37薄型機芯，滿足潛水時嚴酷環境條件下的使用需求而開發，並具備專有的Diashock防震機制，使表款呈現纖細外型和更佳的配戴舒適度。值得一提的還有為了品牌誕生100周年到來，還推出採用是銀白色面盤的限量紀念款，另外兩款腕表則分別為淺藍色面盤和黑色面盤，因應不同選購需求。

Seiko Prospex Marinemaster系列SJE101J1腕表，超硬質鍍膜精鋼表殼、表鍊，防水200公尺， 約10萬元。圖／Seiko提供