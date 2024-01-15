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FENDI米蘭2024秋冬男裝秀 兼容田園與城市的風格二元

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
咖啡杯、小熊掛飾、隨身音響？豐富裝飾性的配件，讓FENDI的2024秋冬男裝充滿童趣玩心。圖／FENDI提供（合成圖）
咖啡杯、小熊掛飾、隨身音響？豐富裝飾性的配件，讓FENDI的2024秋冬男裝充滿童趣玩心。圖／FENDI提供（合成圖）

2024秋冬的米蘭男裝周正如火如荼進行，義大利精品品牌FENDI日前發表本季最新創意，由品牌配件暨男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi主導，全數合計57套新款。大秀再有FENDI全球男裝大使許光漢、李敏鎬、義大利演員暨新任FENDI全球男裝大使Massimiliano Caiazzo、西班牙Z世代歌手Guitarrica de la Fuente…等明星悉數現身，各自演繹當代的義式時尚風格，星光爆棚。

由於本次走秀場地屬狹長方形比例，加上橫向走道不時突出的座位，似具現FENDI經典的FF Logo，也讓走秀動態呈多元並行，宛如探索迷宮內每一條通往羅馬的時尚大道；而一如過去二十年間時尚與運動的不再壁壘分明，本季FENDI同時放眼於城市與田園，以歐陸精神出發、並以蘇格蘭（百摺）裙展現了兼容都市與田園的二元性。

蘇格蘭格紋搭配上長毛襪、毛絨手提包、燈芯絨長褲後，散發令人心頭暖暖的田園鄉村氣息，漁夫大衣與FF帆布防水蠟夾克同樣體現戶外生活的強悍一面，但這種戶外生活卻不隨環境的險峻放棄對精緻的追求，像是防水蠟夾克便拼接上皮革翻領，當柔軟寬邊的皮革漁夫帽搭配上止滑大底與鱷魚皮紋的帆船鞋或長靴後，穿戴者將可盡情穿梭在濕地或鄉間林野，游刃有餘。

光澤感鮮明的麻花針織毛衣、羅紋裹身的開襟衫，以及晚裝中時而閃現的光亮綢緞與金蔥細節，帶人一窺即將在城市中活躍的俐落身影，尤其由珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi所設計的水晶FF胸針，將可別在長大衣、披風或不對稱斜襟針織衫上，令派對造型更為閃耀。

即便秋冬男裝多數仍以黑、灰、咖啡、大地色系為主，但Silvia Venturini Fendi仍嘗試在色彩與配件中進行著玩興實驗，像是包款上的皮革小熊配件、外掛於包款上的咖啡杯造型皮革裝飾，讓人不禁莞爾，部分造型色彩更在泥炭黑、花崗岩灰、焦棕、煤炭黑等冬日色調外，加入矢車菊藍、櫻桃紅、草綠、金絲雀黃.......以破除秋冬男裝與色彩乖乖牌的絕對等號。

本季FENDI男包與配件則堪稱創意爆發，運用條紋絎縫或翻羊毛材質的Siesta包有著巨大如枕頭般的量體，堪稱最具吸睛效果，裝飾以鍍鉻FF2金屬元件可折疊的Melon hobo包與Peekaboo ISeeU Soft包，則都將成為白領商務菁英的必備單品。FENDI更與知名音響大廠合作、推出FENDI x DEVIALET Mania便攜式手持擴音器，共有棕色、煙草色搭配金色，以及灰與黑搭配銀色兩種組合，宛如只要樂音響起，屬於FENDI的大秀就未曾停歇，踩著自信步伐、筆直向前。

FENDI本季以歐陸精神出發，滿足生活的多重場域想像。圖／FENDI提供
FENDI本季以歐陸精神出發，滿足生活的多重場域想像。圖／FENDI提供
以拉長FF Monogram幾何圖形構建的FENDI 2024秋冬男裝秀場，是由義大利藝術家Nico Vascellari所設計。圖／FENDI提供
以拉長FF Monogram幾何圖形構建的FENDI 2024秋冬男裝秀場，是由義大利藝術家Nico Vascellari所設計。圖／FENDI提供
義大利演員暨新任FENDI全球男裝大使Massimiliano Caiazzo。圖／FENDI提供
義大利演員暨新任FENDI全球男裝大使Massimiliano Caiazzo。圖／FENDI提供
Polo衫搭配開襟長袖與格紋七分褲後，遊走在城市、鄉間的二元之間。圖／FENDI提供
Polo衫搭配開襟長袖與格紋七分褲後，遊走在城市、鄉間的二元之間。圖／FENDI提供
多樣化的色彩組合實驗，破除了秋冬男裝與大地色系的絕對等號。圖／FENDI提供（合成圖）
多樣化的色彩組合實驗，破除了秋冬男裝與大地色系的絕對等號。圖／FENDI提供（合成圖）
FENDI代言人、韓星李敏鎬。圖／FENDI提供
FENDI代言人、韓星李敏鎬。圖／FENDI提供
或柔軟澎鬆或俐落硬挺，本季FENDI男士包款堪稱創意大爆發。圖／FENDI提供（合成圖）
或柔軟澎鬆或俐落硬挺，本季FENDI男士包款堪稱創意大爆發。圖／FENDI提供（合成圖）
超巨大的手拿包搭配抽鬚毛外套、毛帽與格紋長褲，輕鬆展現活力與暖意。圖／FENDI提供（合成圖）
超巨大的手拿包搭配抽鬚毛外套、毛帽與格紋長褲，輕鬆展現活力與暖意。圖／FENDI提供（合成圖）
FENDI的戶外生活未放棄對精緻的追求，像是以皮革漁夫帽搭配毛料大衣、燈芯絨長褲，保暖不失優雅。圖／FENDI提供
FENDI的戶外生活未放棄對精緻的追求，像是以皮革漁夫帽搭配毛料大衣、燈芯絨長褲，保暖不失優雅。圖／FENDI提供
FENDI全球男裝大使許光漢。圖／FENDI提供
FENDI全球男裝大使許光漢。圖／FENDI提供
以拉長FF Monogram幾何圖形構建的FENDI 2024秋冬男裝秀場，是由義大利藝術家Nico Vascellari所設計。圖／FENDI提供
以拉長FF Monogram幾何圖形構建的FENDI 2024秋冬男裝秀場，是由義大利藝術家Nico Vascellari所設計。圖／FENDI提供
百摺長褲、長靴與精緻剪裁的飛行夾克，呈現城市生活的俐落一面。圖／FENDI提供
百摺長褲、長靴與精緻剪裁的飛行夾克，呈現城市生活的俐落一面。圖／FENDI提供
品牌配件及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi。圖／FENDI提供
品牌配件及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi。圖／FENDI提供

FENDI 義大利

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