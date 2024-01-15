FENDI米蘭2024秋冬男裝秀 兼容田園與城市的風格二元

2024秋冬的米蘭男裝周正如火如荼進行，義大利精品品牌FENDI日前發表本季最新創意，由品牌配件暨男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi主導，全數合計57套新款。大秀再有FENDI全球男裝大使許光漢、李敏鎬、義大利演員暨新任FENDI全球男裝大使Massimiliano Caiazzo、西班牙Z世代歌手Guitarrica de la Fuente…等明星悉數現身，各自演繹當代的義式時尚風格，星光爆棚。

由於本次走秀場地屬狹長方形比例，加上橫向走道不時突出的座位，似具現FENDI經典的FF Logo，也讓走秀動態呈多元並行，宛如探索迷宮內每一條通往羅馬的時尚大道；而一如過去二十年間時尚與運動的不再壁壘分明，本季FENDI同時放眼於城市與田園，以歐陸精神出發、並以蘇格蘭（百摺）裙展現了兼容都市與田園的二元性。

蘇格蘭格紋搭配上長毛襪、毛絨手提包、燈芯絨長褲後，散發令人心頭暖暖的田園鄉村氣息，漁夫大衣與FF帆布防水蠟夾克同樣體現戶外生活的強悍一面，但這種戶外生活卻不隨環境的險峻放棄對精緻的追求，像是防水蠟夾克便拼接上皮革翻領，當柔軟寬邊的皮革漁夫帽搭配上止滑大底與鱷魚皮紋的帆船鞋或長靴後，穿戴者將可盡情穿梭在濕地或鄉間林野，游刃有餘。

光澤感鮮明的麻花針織毛衣、羅紋裹身的開襟衫，以及晚裝中時而閃現的光亮綢緞與金蔥細節，帶人一窺即將在城市中活躍的俐落身影，尤其由珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi所設計的水晶FF胸針，將可別在長大衣、披風或不對稱斜襟針織衫上，令派對造型更為閃耀。

即便秋冬男裝多數仍以黑、灰、咖啡、大地色系為主，但Silvia Venturini Fendi仍嘗試在色彩與配件中進行著玩興實驗，像是包款上的皮革小熊配件、外掛於包款上的咖啡杯造型皮革裝飾，讓人不禁莞爾，部分造型色彩更在泥炭黑、花崗岩灰、焦棕、煤炭黑等冬日色調外，加入矢車菊藍、櫻桃紅、草綠、金絲雀黃.......以破除秋冬男裝與色彩乖乖牌的絕對等號。