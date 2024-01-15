麥當勞×Hello Kitty聯名！金迎招財系列、紅豆派回歸

農曆新年將至，麥當勞自1月17日起，將限時推出「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」，並且攜手Hello Kitty推出一系列超萌聯名包裝。另外「紅豆派」也將限時回歸，還有「阿里山雲霧單品咖啡買2送1」的限量優惠。

已經邁入第11年的「金迎招財系列」，自1月17日至2月27日期間再度限時回歸。其中「金迎招財福堡（牛/鷄）」以肉排淋上黑胡椒醬，搭配鮮脆洋蔥，有著豐富的口感，單點90元，經典套餐155元。「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」則再豪邁加上「薯餅」，讓層次與風味再升級，單點100元，經典套餐165元。除此之外，麥當勞也推出新春限定的「金迎招財分享盒」，內含小分享盒（含 20塊鷄塊、大薯／地瓜條任選2份 ）、薯來堡2份（牛/鷄任選），共430元。凡購買即享「加購指定飲品買1送1」。另還有歡樂送限定的「金迎招財全家餐」，每組635元。

麥當勞本次也與Hello Kitty聯名，活動期間內推出7款聯名包裝，包括有「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」、紅豆派、麥當勞分享盒2款、中杯冷飲杯及外帶紙袋，讓可愛的Hello Kitty在喜氣的包裝探頭向大家拜年。