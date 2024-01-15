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影后楊紫瓊出手就是厲害 超強氣場把廣告大片變「武俠片」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
影后楊紫瓊受到高級運動服飾品牌lululemon邀請，與「詠春」舞劇班底一同拍攝農曆新年限定系列形象大片。圖／lululemon提供
影后楊紫瓊受到高級運動服飾品牌lululemon邀請，與「詠春」舞劇班底一同拍攝農曆新年限定系列形象大片。圖／lululemon提供

不久前才完婚的奧斯卡影后楊紫瓊，受到高級運動服飾品牌lululemon邀請，與「詠春」舞劇班底一同拍攝農曆新年限定系列形象大片。自帶「俠氣」的楊紫瓊在其中不免俗地展現硬底子的功夫身手，除了呼應了華人節慶氛圍，更讓人像是在看武俠電影一樣精彩。

會有這樣的組合，楊紫瓊提到「我早在1994年主演電影《詠春》，很榮幸能在三十年後與這些專業舞者合作，透過短片《新春，詠春》重新詮釋詠春。我非常欣賞這次合作理念，因為能夠在一年四季擁有自己內在的春天，是我們自身的超能力」。楊紫瓊的出身融合了東、西文化精髓，多年芭蕾舞蹈和中國武術訓練亦為她的演藝生涯奠定基礎，因此以東方視角，透過精、氣、神三大元素，探索身心幸福。同時與詠春」舞劇班底一同演繹新春限定系列服飾再適合不過了！

男團Ozone成員演繹全新adicolor系列服飾。圖／adidas Originals提供
男團Ozone成員演繹全新adicolor系列服飾。圖／adidas Originals提供

adidas Originals為致敬復古美學，推出全新adicolor系列，在經典的套裝、連帽上衣、運動衫款式基礎上，添加亮紅色、檸檬黃、復古綠、海軍藍、摩登紫、經典黑、奶茶米、櫻花粉、薰衣草紫等繽紛色彩，並融合新剪裁與版型設計，呈現新潮復古感。同時品牌找來歌手9m88、SHOU婁峻碩、男團Ozone，透過他們各自詮釋，並藉由鮮明色彩間呈現獨特個性，為adicolor系列服飾帶來嶄新面貌。

楊紫瓊與「詠春」舞劇班底以東方視角，透過精、氣、神三大元素，探索身心幸福。圖／lululemon提供
楊紫瓊與「詠春」舞劇班底以東方視角，透過精、氣、神三大元素，探索身心幸福。圖／lululemon提供

歌手9m88、SHOU婁峻碩（左）一同詮釋adicolor系列服飾。圖／adidas Originals提供
歌手9m88、SHOU婁峻碩（左）一同詮釋adicolor系列服飾。圖／adidas Originals提供

adidas Originals adicolor系列男款連帽上衣，2,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals adicolor系列男款連帽上衣，2,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals adicolor系列運動夾克，2,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals adicolor系列運動夾克，2,890元。圖／adidas Originals提供

lululemon新春限定系列女裝羽絨外套，8,980元。圖／lululemon提供
lululemon新春限定系列女裝羽絨外套，8,980元。圖／lululemon提供

lululemon新春限定系列男裝長袖運動上衣，2,980元。圖／lululemon提供
lululemon新春限定系列男裝長袖運動上衣，2,980元。圖／lululemon提供

adidas Originals adicolor系列女裝針織洋裝，2,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals adicolor系列女裝針織洋裝，2,290元。圖／adidas Originals提供

運動 電影 品牌 楊紫瓊 adidas

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