影后楊紫瓊出手就是厲害 超強氣場把廣告大片變「武俠片」

不久前才完婚的奧斯卡影后楊紫瓊，受到高級運動服飾品牌lululemon邀請，與「詠春」舞劇班底一同拍攝農曆新年限定系列形象大片。自帶「俠氣」的楊紫瓊在其中不免俗地展現硬底子的功夫身手，除了呼應了華人節慶氛圍，更讓人像是在看武俠電影一樣精彩。

會有這樣的組合，楊紫瓊提到「我早在1994年主演電影《詠春》，很榮幸能在三十年後與這些專業舞者合作，透過短片《新春，詠春》重新詮釋詠春。我非常欣賞這次合作理念，因為能夠在一年四季擁有自己內在的春天，是我們自身的超能力」。楊紫瓊的出身融合了東、西文化精髓，多年芭蕾舞蹈和中國武術訓練亦為她的演藝生涯奠定基礎，因此以東方視角，透過精、氣、神三大元素，探索身心幸福。同時與詠春」舞劇班底一同演繹新春限定系列服飾再適合不過了！

男團Ozone成員演繹全新adicolor系列服飾。圖／adidas Originals提供

而adidas Originals為致敬復古美學，推出全新adicolor系列，在經典的套裝、連帽上衣、運動衫款式基礎上，添加亮紅色、檸檬黃、復古綠、海軍藍、摩登紫、經典黑、奶茶米、櫻花粉、薰衣草紫等繽紛色彩，並融合新剪裁與版型設計，呈現新潮復古感。同時品牌找來歌手9m88、SHOU婁峻碩、男團Ozone，透過他們各自詮釋，並藉由鮮明色彩間呈現獨特個性，為adicolor系列服飾帶來嶄新面貌。

楊紫瓊與「詠春」舞劇班底以東方視角，透過精、氣、神三大元素，探索身心幸福。圖／lululemon提供

歌手9m88、SHOU婁峻碩（左）一同詮釋adicolor系列服飾。圖／adidas Originals提供

adidas Originals adicolor系列男款連帽上衣，2,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals adicolor系列運動夾克，2,890元。圖／adidas Originals提供

lululemon新春限定系列女裝羽絨外套，8,980元。圖／lululemon提供

lululemon新春限定系列男裝長袖運動上衣，2,980元。圖／lululemon提供