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捐款逾3億 衛福部日本強震賑災專戶周五將關閉

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
截至1月14日，日本能登半島震災專案已收受新台幣3億5533萬餘元善款。聯合報系資料照片
截至1月14日，日本能登半島震災專案已收受新台幣3億5533萬餘元善款。聯合報系資料照片

日本石川縣能登半島在元旦下午發生強震。為協助日本救災及重建，我衛福部在本月5日開放賑災專戶，截至14日總計接獲捐款10萬1508筆、3億5533萬餘元，捐款將持續到本周五為止，民眾可藉由超商機台、銀行匯款等不同管道捐款，募得款項將交由外交部作賑災之用。

日本石川縣能登半島1月1日發生芮氏規模7.6強震，已有逾220人不幸罹難，且災後兩周仍有近2萬人在各避難所持續過著避難生活。為協助日本救災及重建，衛福部社工司在5日起開放捐款專戶，將持續開設至19日，民眾可藉由超商機台、銀行匯款等不同管道捐款，募得款項將交由外交部作賑災之用，統計至14日總計接獲捐款10萬1508筆、3億5533萬餘元。

「日本能登半島震災專案」捐款管道如下：

一、 國內：

（一） 台灣銀行-營業部(004)，帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機(ATM)、臨櫃辦理。

（二） 中華郵政(700)，帳號50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理（含郵政劃撥）、網路郵局(含行動郵局APP)及持郵局晶片金融卡至郵局自動櫃員機(ATM)轉帳。

（三） 中央銀行國庫局(0000022)，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。

（四） 四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。

二、 國外：

「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

為簡政便民以利製發收據，衛福部建置捐款收據索取服務網站(網址https://gov.tw/gma），即日起民眾於金融機構、四大超商等管道捐款完成後，可至該網站填寫相關資料供本部後續比對。該網站捐款資訊亦可於年終上傳國稅局，以利捐款人次年度報稅。

民眾不方便至網站填列資料者，可於捐款時在匯款憑證空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，以電子郵件方式寄送至1988SW1957@mohw.gov.tw或傳真至（02）8590-7047。聯絡電話：衛生福利部(02)85906666分機7036-7043、7045、7046。

捐款 日本

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