捐款逾3億 衛福部日本強震賑災專戶周五將關閉

日本石川縣能登半島在元旦下午發生強震。為協助日本救災及重建，我衛福部在本月5日開放賑災專戶，截至14日總計接獲捐款10萬1508筆、3億5533萬餘元，捐款將持續到本周五為止，民眾可藉由超商機台、銀行匯款等不同管道捐款，募得款項將交由外交部作賑災之用。

日本石川縣能登半島1月1日發生芮氏規模7.6強震，已有逾220人不幸罹難，且災後兩周仍有近2萬人在各避難所持續過著避難生活。為協助日本救災及重建，衛福部社工司在5日起開放捐款專戶，將持續開設至19日，民眾可藉由超商機台、銀行匯款等不同管道捐款，募得款項將交由外交部作賑災之用，統計至14日總計接獲捐款10萬1508筆、3億5533萬餘元。