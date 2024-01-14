全台18間名店＋酒藏大串連！「北海道干貝」料理上桌

日本的「干貝」一直是深獲民眾喜愛的食材。為了讓台灣消費者更能感受日本海鮮的魅力，日本貿易振興機構（JETRO）與日本台灣交流協會特別精選「北海道干貝」為主打，共同串連全台北中南的Impromptu by Paul Lee、壽司芳、The Ukai Taipei、豬肉榮小料理等18間知名餐廳，各自推出不同的特色干貝料理。同時還結合「久利酒藏」，為餐點帶來精彩的清酒搭配。

根據日本水產廳的統計，2022年日本海鮮出口至台灣的出口額為346億日圓，為出口國中的第四名，包括干貝、海膽、生蠔等品項，都是台灣餐飲業中的重要食材。其中「北海道干貝」，養殖於北海道鄂霍克次海到日本海沿岸區域一帶，養殖時間約2～4年，尺寸較其他地區的干貝大2倍，並具有味道香甜、肉質飽滿富彈性等特色，在日本還具有「一帆風順」的吉祥寓意。

北海道干貝不僅可供生食，亦可透過香煎、酥炸等方式烹調。為了讓消費者了解北海道干貝的多樣變化，JETRO與久利酒藏共同攜手，並串連全台18間餐廳，打造為期三個月的「日本海鮮祭」，推出各有特色的干貝主題料理。名單包括獲得米其林星級肯定的Impromptu by Paul Lee、壽司芳，以及The Ukai Taipei、COAST、Bold Taipei、阿鑫小料理、板前中山等台北餐廳，以及竹苗的SABI、kaori義法現代菜，還有台中的鮨磯山日本料理割烹、enPure瀞、爛漫小料理、豬肉榮小料理，以及南台灣的阜㥯私廚、鮨毅 Sushi YII、Ukai-tei Kaohsiung、J PARC與鮨煦 料理案內所。

以The Ukai Taipei為例，即於菜單中推出「香煎扇貝 百合根 奶油白醬」，而久利酒藏創辦人兼SSI日本酒國際酒匠楊詩晨，則推薦搭配曾摘下SAKE COMPETITION比賽最高金賞的「寫樂 純米吟釀 羽州譽」，藉由圓滑的口感與新鮮風味，引出扇貝的香甜。

除此之外，高雄「Ukai-tei Kaohsiung」則推出「干貝 黑松露」；台中「enPure瀞」則以煙燻干貝端出「日本生食級干貝 培根 栗子」。至於「豬肉榮小料理」則推出干貝胡麻豆腐拌野菜、蝦油干貝炒豆苗、干貝醬和牛漢堡排等不同餐點。而久利酒藏也各自搭配不同的佐餐酒款，藉此提昇整體風味。除了在餐廳之外，「北海道干貝」也將會於指定賣場通路販售，民眾可以趁著春節時為餐桌加菜。

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