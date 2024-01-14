烏魚子吃到飽！狗一下「蒜香烏魚膘、烏魚子壽司」上桌

日式居酒屋「狗一下居酒食堂」自即日起推出「烏金季」快閃活動，使用雲林烏魚子、烏魚膘入饌，設計「蒜香烏魚膘」、「炙燒烏魚子壽司」等4款新菜。另外還有限定門市的「烏魚子吃到飽」，或是「身份證有168送香烤鮭魚肚」、「尾牙方案加送生啤酒」等不同活動。

冬季限定新品「蒜香烏魚膘」，以胡麻油將烏魚膘煎至兩面焦黃，米酒熗香後放入老薑、蒜片、蒜苗、洋蔥、青蔥、辣椒、醬油、胡椒粉等配料小火悶燒，口感軟嫩又具迷人香氣，每份220元。「炙燒烏魚子壽司」以整塊烏魚子切片後炙烤表面，搭配上越光米製成壽司，帶來大大滿足，每份160元。另外還有搭配白蘿蔔、青蒜的「炙燒野生烏魚子」，或是「野生烏魚子炒飯」同步登場，每份均為280元。

除了單點之外，忠孝店並獨家推出「日料吃到飽」方案，每人988～1,688元，每日限量20組。依照方案提供卡滋蝦手捲、軟殼蟹手捲、招牌鮭魚毛毛蟲壽司、廣島炸牡蠣、美國Choice無骨牛小排串燒等87～110道料理。活動期間內選擇1388元方案，額外享「野生烏魚子炒飯」吃到飽；選擇1688方案，再升級「炙燒野生烏魚子」吃到飽。