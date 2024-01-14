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烏魚子吃到飽！狗一下「蒜香烏魚膘、烏魚子壽司」上桌
日式居酒屋「狗一下居酒食堂」自即日起推出「烏金季」快閃活動，使用雲林烏魚子、烏魚膘入饌，設計「蒜香烏魚膘」、「炙燒烏魚子壽司」等4款新菜。另外還有限定門市的「烏魚子吃到飽」，或是「身份證有168送香烤鮭魚肚」、「尾牙方案加送生啤酒」等不同活動。
冬季限定新品「蒜香烏魚膘」，以胡麻油將烏魚膘煎至兩面焦黃，米酒熗香後放入老薑、蒜片、蒜苗、洋蔥、青蔥、辣椒、醬油、胡椒粉等配料小火悶燒，口感軟嫩又具迷人香氣，每份220元。「炙燒烏魚子壽司」以整塊烏魚子切片後炙烤表面，搭配上越光米製成壽司，帶來大大滿足，每份160元。另外還有搭配白蘿蔔、青蒜的「炙燒野生烏魚子」，或是「野生烏魚子炒飯」同步登場，每份均為280元。
除了單點之外，忠孝店並獨家推出「日料吃到飽」方案，每人988～1,688元，每日限量20組。依照方案提供卡滋蝦手捲、軟殼蟹手捲、招牌鮭魚毛毛蟲壽司、廣島炸牡蠣、美國Choice無骨牛小排串燒等87～110道料理。活動期間內選擇1388元方案，額外享「野生烏魚子炒飯」吃到飽；選擇1688方案，再升級「炙燒野生烏魚子」吃到飽。
1月31日前，2成人以上同行，提前預約並主動參與活動者，單點單筆消費滿1,000元，且其中1人的身份證、健保卡或護照號碼內含「1、6、8」任2碼，全桌可享「香烤鮭魚肚」1份。3月31日前，針對平日時段提供尾牙春酒方案，4成人以上同行，提早預約、支付訂金並主動參與活動，每人消費滿1100元，則享「豪邁沖繩生啤酒1柱和松露炸薯條」或「黑松白金鹿箔慶祝酒1瓶」2選1；含8成人，即享2選2，以此類推。而「忠孝店」針對吃到飽活動另推出「含10成人以上用餐享9折」方案。（詳情以店家公告為主）
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