快訊

空白選票不翼而飛！北市總統用餘2百多張選票遺失 警拘提1男長者到案

大馬羽賽／遭安洗瑩逆轉 戴資穎差一勝錯過第5冠

今年第1次！北韓今天下午朝東海發射不明彈道飛彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏魚子吃到飽！狗一下「蒜香烏魚膘、烏魚子壽司」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
野生烏魚子炒飯，每份280元。圖／狗一下提供
野生烏魚子炒飯，每份280元。圖／狗一下提供

日式居酒屋「狗一下居酒食堂」自即日起推出「烏金季」快閃活動，使用雲林烏魚子、烏魚膘入饌，設計「蒜香烏魚膘」、「炙燒烏魚子壽司」等4款新菜。另外還有限定門市的「烏魚子吃到飽」，或是「身份證有168送香烤鮭魚肚」、「尾牙方案加送生啤酒」等不同活動。

冬季限定新品「蒜香烏魚膘」，以胡麻油將烏魚膘煎至兩面焦黃，米酒熗香後放入老薑、蒜片、蒜苗、洋蔥、青蔥、辣椒、醬油、胡椒粉等配料小火悶燒，口感軟嫩又具迷人香氣，每份220元。「炙燒烏魚子壽司」以整塊烏魚子切片後炙烤表面，搭配上越光米製成壽司，帶來大大滿足，每份160元。另外還有搭配白蘿蔔、青蒜的「炙燒野生烏魚子」，或是「野生烏魚子炒飯」同步登場，每份均為280元。

除了單點之外，忠孝店並獨家推出「日料吃到飽」方案，每人988～1,688元，每日限量20組。依照方案提供卡滋蝦手捲、軟殼蟹手捲、招牌鮭魚毛毛蟲壽司、廣島炸牡蠣、美國Choice無骨牛小排串燒等87～110道料理。活動期間內選擇1388元方案，額外享「野生烏魚子炒飯」吃到飽；選擇1688方案，再升級「炙燒野生烏魚子」吃到飽。

1月31日前，2成人以上同行，提前預約並主動參與活動者，單點單筆消費滿1,000元，且其中1人的身份證、健保卡或護照號碼內含「1、6、8」任2碼，全桌可享「香烤鮭魚肚」1份。3月31日前，針對平日時段提供尾牙春酒方案，4成人以上同行，提早預約、支付訂金並主動參與活動，每人消費滿1100元，則享「豪邁沖繩生啤酒1柱和松露炸薯條」或「黑松白金鹿箔慶祝酒1瓶」2選1；含8成人，即享2選2，以此類推。而「忠孝店」針對吃到飽活動另推出「含10成人以上用餐享9折」方案。（詳情以店家公告為主）

炙燒野生烏魚子，每份280元。圖／狗一下提供
炙燒野生烏魚子，每份280元。圖／狗一下提供
蒜香烏魚膘，每份220元。圖／狗一下提供
蒜香烏魚膘，每份220元。圖／狗一下提供
炙燒烏魚子壽司，2貫160元。圖／狗一下提供
炙燒烏魚子壽司，2貫160元。圖／狗一下提供

烏魚子 吃到飽 壽司

延伸閱讀

8兩重3000多元！烏魚子炙手可熱引宵小覬覦 警方排專案護烏金

台南鹹酥雞攤出現「1高檔食材」 超甜價格全場直呼：想衝

影／3片烏魚子曬車頂消失竊嫌是黑貓！警看監視器「快脫窗」

菜市場買烏魚子只要20元！他喊「挺便宜的」 網笑：這素的吧

相關新聞

南投群櫻炸裂！奧萬大、草坪頭引爆紅色浪漫

南投梅花季近尾聲，由山櫻花接力登場，南投信義望高茶園、草坪頭茶園已見櫻花綻放，引爆紅色浪漫，預計本月底前盛放，當地櫻花季...

星巴克「買一送一」又來了！連續3天、這次有2款星冰樂

大選過後，星迷快來星巴克補運！星巴克宣布於1月15日至17日連續3天，推出「補運時刻．指定品項好友分享日」優惠活動；活動...

七盞茶限時3天「買一送一」！業者：全力解決加盟爭議

連鎖手搖飲品牌「七盞茶」，日前發生品牌加盟爭議，對此，七盞茶緊急發出聲明並與加盟主會談、表態雙方立場，品牌指出，不只是解...

對店員喊「我有投票」送香酥肥腸！柒息地5天大選優惠

串燒居酒屋柒息地推出有趣的「嚐腸我的投票權」活動，民眾於1/13至1/17在柒息地各分店門市消費，不限內用與外帶，只要對...

烏魚子吃到飽！狗一下「蒜香烏魚膘、烏魚子壽司」上桌

日式居酒屋「狗一下居酒食堂」自即日起推出「烏金季」快閃活動，使用雲林烏魚子、烏魚膘入饌，設計「蒜香烏魚膘」、「炙燒烏魚子...

林聰明沙鍋魚頭加啤酒！金色三麥新潮年菜限時預購

迎接甲辰龍年到來，金色三麥攜手嘉義飄香70年的排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，推出春節聯名限定套餐，研發團隊在正宗濃郁鍋底中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。