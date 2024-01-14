南投群櫻炸裂！奧萬大、草坪頭引爆紅色浪漫

南投梅花季近尾聲，由山櫻花接力登場，南投信義望高茶園、草坪頭茶園已見櫻花綻放，引爆紅色浪漫，預計本月底前盛放，當地櫻花季於23日開鑼；仁愛奧萬大山櫻花也開約3成，且園區災後復建順利，有機會提前開放一般民眾入園。

信義鄉農會指出，今年入冬低溫有感，且水氣足，當地梅花較往年提早約1周盛開，且花況不錯，近期梅花季雖進入尾聲，但緊接著換山櫻花上場，目前「櫻花林秘境」望高茶園已見櫻開，空拍桃粉櫻花霸山頭絕景超浪漫，本月底可望盛放。

而知名「賞櫻勝地」草坪頭茶園種植達3千棵櫻花樹，現下同樣已見山櫻花綻放，後續再由八重櫻、吉野櫻和富士櫻等接力盛開，高峰期甚至能拍出櫻花隧道美景，每年花期多能延續至農曆春節過後，當地櫻花季23日舉辦開鑼儀式，27日開跑。

除了信義，仁愛奧萬大國家森林遊樂區的山櫻花也接連盛綻，園方表示，奧萬大櫻花品種有山櫻花、八重櫻和霧社櫻，通常每年的1至3月是櫻花觀賞期，目前園內山櫻花也已綻放約3成，引爆紅色浪漫，之後八重櫻、霧社櫻也會逐漸綻放。

但仁愛鄉當地今年8月受卡努颱風重創，林業署南投分署雖於災後立即啟動復建工程，奧萬大園區受災嚴重，一度封園暫停開放，後續按復建進度採分階段開園，先行開放16人以上預約套裝遊程團進團出，預計今年3月起才要開放散客入園。