現省401！拿坡里「8塊炸雞桶」買1送1 只剩15天

喜歡吃炸雞嗎？拿坡里炸雞專賣店自即日起至1月28日期間，限時推出「8塊酷滋桶買1送1」優惠，現省401元。另外「頂呱呱」則與韓國系Youtuber台灣妞、喜娜的High A Day聯名推出「蛤蜊青陽辣椒風味泡麵」，預購活動期間可享8折優惠。

即日起至1月28日期間，「拿坡里炸雞專賣店」推出「8塊酷滋桶」優惠。每桶內含6塊滋滋腿排、2隻酷樂雞腿，原價兩桶800元，現享「買1送1」優惠，兩桶優惠價399元。會員可用5點會員點數領取優惠券，憑券可再享優惠價389元。