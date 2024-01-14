現省401！拿坡里「8塊炸雞桶」買1送1 只剩15天
喜歡吃炸雞嗎？拿坡里炸雞專賣店自即日起至1月28日期間，限時推出「8塊酷滋桶買1送1」優惠，現省401元。另外「頂呱呱」則與韓國系Youtuber台灣妞、喜娜的High A Day聯名推出「蛤蜊青陽辣椒風味泡麵」，預購活動期間可享8折優惠。
即日起至1月28日期間，「拿坡里炸雞專賣店」推出「8塊酷滋桶」優惠。每桶內含6塊滋滋腿排、2隻酷樂雞腿，原價兩桶800元，現享「買1送1」優惠，兩桶優惠價399元。會員可用5點會員點數領取優惠券，憑券可再享優惠價389元。
「頂呱呱」本次則是與擁有59萬粉絲的Youtube頻道「High A Day」聯名推出「蛤蜊青陽辣椒風味泡麵」，標榜100%韓國製作開發，使用韓國泡麵獨有的彈牙麵體搭配清爽微辣的白湯頭，帶來韓式經典的風味。現於airbubu團購網販售中，每箱共計24包，原價1,740元，限時優惠價1,398元。
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