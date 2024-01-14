Apple Music超級盃中場秀預告曝光 亞瑟小子這首歌你一定聽過 BTS柾國也驚喜現身

Apple Music年度盛事超級盃中場秀正式預告釋出！美國R&B天王USHER亞瑟小子正式成為Apple Music超級盃第58屆《Apple Music超級盃LVIII中場秀》的領銜藝人，將於2月11日打造濃縮30年星途的史詩級精彩演出。1分鐘的預告不僅巧妙結合亞瑟小子出道30年來的精彩演出，和無數熱情粉絲所呈現的精彩畫面，更驚喜的是「詹皇」LeBron James、「拉丁新天王」J Balvin和BTS成員田柾國等華麗陣容也現身助陣，與亞瑟小子一起演繹全球最受歡迎的歌曲「Yeah！」。

為即將到來的Apple Music超級盃LVIII中場秀做好準備，粉絲們可以在Apple Music上預先加入亞瑟小子備受期待的第9張錄音室專輯《COMING HOME》，該專輯將於2月9日在Apple Music上發布。同時，亞瑟小子這30年曾推出的熱門曲目，也都可以在Apple Music的《USHER Essentials》歌單中找到，就算你先前不知道這是誰的歌，各種R&B、夜店嗨歌和全球金曲，一點開旋律就可以跟著節拍動起來。而透過Apple Music開唱功能，粉絲們也可以跟著亞瑟小子的熱門歌曲一同歡唱，調整音調，動態歌詞，扮演主唱、合唱或伴唱等多種角色。