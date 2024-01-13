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柔軟或粗獷？LOEWE 2024春夏形象廣告 做自己的大明星

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
LOEWE最新的2024春夏男裝形象廣告是由傑米道南（左）與創作歌手歐瑪阿波羅（Omar Apollo）共同演出。圖／LOEWE提供
LOEWE最新的2024春夏男裝形象廣告是由傑米道南（左）與創作歌手歐瑪阿波羅（Omar Apollo）共同演出。圖／LOEWE提供

新的一年不只需要新氣象也需要新形象，西班牙精品品牌LOEWE日前宣布，邀請著名英國演員傑米道南（Jamie Dornan）成為全球品牌大使，近日再發表2024春夏男裝形象廣告，透過對人物在空間中細微的情緒捕捉與靜物擺設，呈現時而浪漫、時而恣意的風格生活感。

傑米道南最近以演出知名導演Kenneth Branagh執導的《Belfast》入圍金球獎及影評人協會獎，但他最廣為人知的角色則是英國廣播公司（BBC）劇集《The Fall》中的連環殺手，台灣觀眾朋友則或對他與「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）合作的《Heart of Stone》最為熟悉，在Netflix上播出並備受好評。過往傑米道南並曾多次演繹LOEWE廣告，而1月12日發表的最新2024春夏男裝系列廣告，更有他精湛、生動的演出，一展瀟灑風采。

最新的LOEWE 2024春夏男裝形象廣告是由傑米道南與創作歌手歐瑪阿波羅（Omar Apollo）共同演出，在系列影像中人物與物件同為主角，各自展現出姿態氣場。傑米道南時而坐在單椅上、手持新款麂皮Puzzle Fold托特包，時而身穿漸層渲染皮夾克，憂鬱地望向遠方或手上的閃耀水晶高筒靴；歐瑪阿波羅則穿梭在舞台、餐桌或奇幻的半月形裝置之間。如果說人的服裝是氣質與內心的外顯，本季LOEWE男子的風格側寫或可從包款、配件與服裝略窺一二：鵝黃色大象造型的大款肩背提包，展現了大男孩心中的童心未泯，Convertible深綠色小牛皮小款後背包則是行動力與對旅行、冒險的持續渴求，另外Puzzle Fold托特包與Puzzle也帶來淺灰、經典黑、墨綠、灰黑拼接、勃根地紅、海軍藍、焦糖棕等宛如色票的豐富選擇。

唯本季的另一亮點更屬「明星氣場」，並以水晶鑲嵌為具象形式。無論是傑米道南手持的高筒靴、歐瑪阿波羅臉上的Screen墨綠色施華洛世奇水晶飾太陽眼鏡，搭配上柔軟的針織衫或硬挺的皮夾克......粗獷也好、柔軟也罷，回歸真實性情、讓自己成為自己的明星，或就是LOEWE 2024春夏嘗試傳遞給男性的風格唯一指南。

Convertible深綠色小牛皮小款後背包，81,000元。圖／LOEWE提供
Convertible深綠色小牛皮小款後背包，81,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle Fold灰黑色拼接小牛皮大款托特包，75,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle Fold灰黑色拼接小牛皮大款托特包，75,000元。圖／LOEWE提供
鵝黃色大象造型大款肩背提包，81,000元。圖／LOEWE提供
鵝黃色大象造型大款肩背提包，81,000元。圖／LOEWE提供
英國演員傑米道南日前甫成為LOEWE全球品牌大使，並拍攝2024春夏男裝形象廣告。圖／LOEWE提供
英國演員傑米道南日前甫成為LOEWE全球品牌大使，並拍攝2024春夏男裝形象廣告。圖／LOEWE提供
透過人物影像或情境擺設，LOEWE 2024春夏男裝形象呈現往返於動靜之際的活力與生活感。圖／LOEWE提供
透過人物影像或情境擺設，LOEWE 2024春夏男裝形象呈現往返於動靜之際的活力與生活感。圖／LOEWE提供
美國創作歌手Omar Apollo是近年樂壇新星，熱門單曲Evergreen並在Youtube上擁有近1900萬播放次數。圖／LOEWE提供
美國創作歌手Omar Apollo是近年樂壇新星，熱門單曲Evergreen並在Youtube上擁有近1900萬播放次數。圖／LOEWE提供

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