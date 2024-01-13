質感小包新亮相 Loro Piana全新Ghiera包 致意紡織傳統

隨著2024的開春，原以精緻時裝、高級羊絨與羊毛面料知名的義大利頂級品牌Loro Piana推出全新Ghiera包款，品牌從紡紗機上的圓環幾何得到靈感再轉譯，設計出一款帶有和諧輪廓的質感小包，古典、雅緻也當代。

除了少數亞洲男星，少有品牌代言人的Loro Piana是以生產頂級毛料、面料受到品味人士喜愛，過往碧昂絲、安潔莉娜裘莉便曾在私服中選用Loro Piana，也讓品牌無縫接軌近年簡約輪廓、不強調品牌Logo的Quiet Luxury風向趨勢。

本次的Ghiera包款同樣承繼Loro Piana不張揚的文人雅士風格，翻蓋式的包款整體帶有圓潤弧線，並以細版皮帶穿越包身，讓配戴者可輕鬆選擇肩背或斜背；中型款的Ghiera包則選用柔軟的小牛皮並染製成Sunday Morning、Peach Suede、Dark Chocolate Licorice以及Deep Kummel四種顏色，採用撞色納帕皮革的內襯不僅每次打開都帶來視覺驚喜，內部再以三角形襯料劃分區隔、便利收納。