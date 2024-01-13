吼搭啦！高知上宇宙、入深海釀酒 「酒豪王國」大解密

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

日本玩遍了嗎？除了關東與關西等一線城市，如今，透過直航包機，也能暢玩各大城小鎮。燦星旅遊與台灣虎航聯合推出高知包機，兩小時直飛即抵這個被稱為「酒豪王國」的美地，造訪古老釀酒廠，品飲上天、下地各種妙奇釀酒風味，還有夜夜放題暢飲。趁著旅遊直飛至3月31日，每周三、六出發，一起乾一杯！

高知縣依山傍海，縣內有高達84%的森林披覆，好山出好水，包括「日本最後的清流」四萬十川、「奇蹟的清流」仁淀川等清流無數，引水釀酒18處酒造生產的「土佐酒」各有特色。

高知之所以被稱為「酒豪王國」，除了喜愛飲酒、熱情好客，也源自其獨有的宴客文化（OKYAKU），直至今日，每逢婚宴喜慶，高知人仍會備上各式美酒與特有的皿缽料理，酒桌間還可見「可杯」、「筷子拳」等助興的遊戲。

此外，每年3月舉辦還有「土佐宴客祭（OKYAKU）」，期間，高知市中心商店街拱廊內彷若流水席般，周邊設置許多攤販可供購買外帶至桌席間享用，熱鬧非凡。

●吼搭啦！飲酒遊戲超好玩

吼搭啦！高知之夜實在精彩，不少餐廳採「放題」方式，也就是自由、無限制的暢飲，其間除了無酒精的茶、果汁、氣泡飲等，還有各式清酒、啤酒等酒款任選，可愛的高知人不僅愛酒，也自創許多有趣的飲酒遊戲與文化。

通常在宴席進入中場，服務人員會清理桌面，送上酒桌遊戲必備的道具，最常見的就是造型奇特的「可杯」，以及「菊之花」。

「可杯」有三只造型各異的酒杯、一個骰子，妙處在於沒飲完杯中酒、酒杯無法放在桌面，像是有著長鼻子的「天狗」，非得一口飲盡，才能將杯倒扣桌面，還有古代女生面具的「おかめ」、嘴著歪的滑稽男性面具「ひょっとこ」，杯中有一小孔，需得指壓小孔、飲盡美酒方能罷休。三只杯依容量可分

大、中、小杯，先轉起六面小陀螺，陀螺箭頭指向誰，就得將圖案上酒器的酒一飲而盡。當然，不只喝酒，圖案上也有歡唱、熱舞等選項，宴席氣氛瞬間被炒熱。

將宴席氣氛炒至最高點的，要算是「菊之花」。大小樣式相同的清酒杯一式排開，先將所有酒杯倒扣，只有其中一只杯內藏著黃色小菊花，酒友們依序開杯，杯中無花表示過關，一直翻到「菊花」現身，翻杯人就得將前面已掀開的所有酒杯倒滿酒，並全數飲盡。這場愈翻愈緊張、尖叫聲不斷的遊戲，讓人欲罷不能。

●最搭炙燒鰹魚、「鳴子」歌舞佐餐

以稻草直火燒炙的鰹魚，是高知尋常美味。外表燻黑、切開來露出粉紅鮮美的肉身，既有生魚片的甜嫩，兼有燒烤的香氣：它不僅代表高知美食，也是佐搭

「土佐酒」的絕佳選項。

另一款佐酒美味，則是宴客必備的「皿缽料理」，起源自17世紀江戶時代，至今仍是高知人的宴會餐席上必要的鄉土料理。「皿缽」意為「大拼盤」，菜色豐富且擺盤精緻，食客可以自在夾取，宴會主人也能與客人歡聚同食，其中又以擺放炙烤鰹魚、鮪魚、青魽等各類海鮮的「生魚片拼盤」，以及以壽司為主的「組物拼盤」最為常見。

高知還有一項熱門的8月慶典「夜來祭」，最大特色是舞者身穿地方風格鮮明的服裝，手持可發出類似響板聲響的「鳴子」，一邊歌舞、一邊敲響板子的歡樂演出。若趕不上慶典也無妨，高知市區、距離JR高知站不遠的居酒屋「追手筋宴舞堂」，每晚8點都有夜來祭的舞蹈演出，木質空間、紅燈籠與紅傘營造出宛若日本大河劇或是動畫般的場景，邊看秀邊欣賞火烤鰹魚，放題時刻歡快的碰杯對飲，也是旅行一趣。

●土佐酒造巡禮

來到高知，一定得要實際走訪各大酒造，漫步在瀰漫著酒香的高知老街，聆聽釀酒故事，探訪職人美酒，這是高知獨特的慢旅體驗。

提到高知土佐酒，或者進入放題餐廳，總會看到「司牡丹」。司牡丹酒造位在奇蹟的清流―仁淀川流域的「佐川町」，創業於1603年，是高知縣內數一數二大規模酒造廠。其使用仁淀川清流水源釀製，以坂本龍馬為首，許多歷史人物都愛飲。其中以有坂本龍馬歷史由來的「船中八策」和使用高知縣產柚子釀製的利口酒「山柚子」最具代表性。預約參觀司牡丹酒造百年酒廠後可到「酒ギャラリーほてい」購買限定酒款。

NHK春季晨間劇《爛漫》的主角原型「日本植物之父ー牧野富太郎博士」的出生地就是佐川町，也可順道來趟日劇場景巡禮，例如在「上町站」內展示全國唯一現存明治時期建造的四輪木造二等客車「ロ481号」，日本賞櫻百選地之一的「牧野公園」。

除了清雅的「山柚子」，此行我們也嘗到了話題十足的「宇宙深海酒」，據說是製酒酵母先搭火箭送入外太空10天，取生存下來的酵母再打入海底6200米的深處發酵6個月，專業品飲者的註解為「虛幻、深奧、浩瀚」，「帶點香蕉的風味」，這只酒完全是造酒人的浪漫，也是高知人的突發奇想。

這款上天下海的酒，不是司牡丹獨有。高知縣有12間酒造使用這活力十足的酵母，其中，「宇宙酒」產於2005年，2021年再將宇宙酵母沉入深海，經歷4個月後，生存率僅剩3億分之1。

被稱作「搭乘時光機回到江戶」的赤岡町，其間也有一所「高木酒造」，創業於1884年、傳承至今已六代，最能代表品牌的「豐能梅」、「土佐金藏」獲獎頗多，也在日本各地尋常可見。

赤岡町是個靠海的小鎮，也曾是日本最小町，小鎮上完整保留老商家、倉庫及舊街道，赤岡町老街漫步推薦收藏幕末天才繪師「繪金」大型屏風畫的「繪金藏」，還有創業三百餘年的「西川屋本店」，可買到傳統美味的日式和菓子。另一家懷舊雜貨店「奧光屋」則是超過兩百年歷史的古厝雜貨店，售有古董級器皿、高級和紙、古典和服等老雜貨。

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