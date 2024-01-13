東京車站排隊店now on Cheese首度快閃！檔期快筆記

「吃了會微笑的餅乾」、2018年底於新宿推出的起司甜點專賣店「now on Cheese」即將首度快閃登台，預計檔期長達一個月，將販售的品項、規格及售價目前仍未確定。

「now on Cheese」預定1月下旬、農曆春節前首度來台快閃，目前敲定新光三越台北信義新天地A11於1月24日開幕，新光三越台中中港店1月24日開放預購、2月1日開幕。共約有一個月的販售檔期。

「now on Cheese」2018年一開幕就掀起排隊炫風，2020年於東京車站開設專賣店，並推出東京車站獨有的限定商品，近期更榮獲由東京車站內商場所調查「2023東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」的入選品牌之一，開幕短短幾年，即成為旅客高回購率的伴手禮新寵。

「now on Cheese」目前除了新宿店、東京車站專賣店之外，另有大宮店及澀谷店共四間門市，每間店都有各自獨特的店裝，共通特色是都以品牌黃色系為主體，結合不同造型女孩圖樣，風格均一走可愛風。產品也都以文青的設計包裝，每個商品有各自的角色外表，也讓不少消費者開始蒐集。

「now on Cheese」是以起司為主角的點心品牌。品牌訴求「Cheese makes everyone smile」，濃郁鹹甜滋味，吃了一口就會展開「hi cheese」的笑容。主打商品為「起司夾心」與「起司餅乾」，本次首度來台快閃，也將帶來品牌這兩款最經典的商品。