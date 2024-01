東京車站排隊店now on Cheese首度快閃！檔期快筆記

「吃了會微笑的餅乾」、2018年底於新宿推出的起司甜點專賣店「now on Cheese」即將首度快閃登台,預計檔期長達一個月,將販售的品項、規格及售價目前仍未確定。

「now on Cheese」預定1月下旬、農曆春節前首度來台快閃,目前敲定新光三越台北信義新天地A11於1月24日開幕,新光三越台中中港店1月24日開放預購、2月1日開幕。共約有一個月的販售檔期。

「now on Cheese」2018年一開幕就掀起排隊炫風,2020年於東京車站開設專賣店,並推出東京車站獨有的限定商品,近期更榮獲由東京車站內商場所調查「2023東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」的入選品牌之一,開幕短短幾年,即成為旅客高回購率的伴手禮新寵。

「now on Cheese」目前除了新宿店、東京車站專賣店之外,另有大宮店及澀谷店共四間門市,每間店都有各自獨特的店裝,共通特色是都以品牌黃色系為主體,結合不同造型女孩圖樣,風格均一走可愛風。產品也都以文青的設計包裝,每個商品有各自的角色外表,也讓不少消費者開始蒐集。

「now on Cheese」是以起司為主角的點心品牌。品牌訴求「Cheese makes everyone smile」,濃郁鹹甜滋味,吃了一口就會展開「hi cheese」的笑容。主打商品為「起司夾心」與「起司餅乾」,本次首度來台快閃,也將帶來品牌這兩款最經典的商品。