調酒師調配的手搖飲！新品牌「喝上隱」集點送調酒

過去一年想買卻還沒入手的包包，可能就藏在PORTER INTERNATIONAL限定福袋裡！讓消費者最期待、一年僅一次的福袋組合，每次推出都會引起高度討論，因為這是可以透過超值價格輕鬆擁有品牌經典包款的最佳時機。

2024-01-15 11:18