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調酒師調配的手搖飲！新品牌「喝上隱」集點送調酒
知名餐酒館集團「隱餐飲集團」跨足新領域，開創首間手搖飲品牌「喝上隱」，所有飲品皆由店內專業調酒師以品酒的專業味覺與嗅覺設計。首店選在手搖飲市場一級戰區的東區通化商圈。
冬日來臨，「喝上隱」首度推出季節限定的三款主題飲品，選用冬季最受歡迎的日本福岡草莓，杯中還藏著各種精緻細節。其中，「巧克力力莓」選用法芙娜100%純可可製成，加入新鮮草莓丁，每一口都像在吃草莓巧克力。「莓奶眼去」則是草莓丁搭配職戀人鮮奶，最後加入濃郁的抹茶鮮奶油，視覺衝擊超強烈。「莓來找茶」採用喝上隱最頂級的紅茶，搭配草莓丁、蘋果丁，風味清爽不甜膩。
草莓主題商品自即日起推出至3月底，喝上隱表示，預計未來每一季都將推出季節限定飲品。新開店同步推出集點優惠活動，只要來店消費滿100元即可集一點，集滿十點可至「隱餐飲集團」旗下任一餐酒館（隱士國館店、隱世永春店、隱寺嘉興店、隱士新竹店）兌換至少400元的調酒一杯。
喝上癮
地址：台北市大安區通化街103號
電話：02-2732-8107
營業時間：10:00～22:00
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