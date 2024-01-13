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七盞茶限時3天「買一送一」！業者：全力解決加盟爭議

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
為了回饋粉絲，七盞茶霸氣舉辦限時3天「買一送一」活動。圖/七盞茶提供
為了回饋粉絲，七盞茶霸氣舉辦限時3天「買一送一」活動。圖/七盞茶提供

連鎖手搖飲品牌「七盞茶」，日前發生品牌加盟爭議，對此，七盞茶緊急發出聲明並與加盟主會談、表態雙方立場，品牌指出，不只是解決紛爭、照顧所有加盟主，也要回饋鐵粉支持，1月15日至17日將霸氣推出「買一送一」。

過去在Dcard、PTT被網友稱作「台北最強無糖純茶」的手搖飲品牌七盞茶，1月15日至17日推出「山萃烏龍」、「七盞紅萃」此兩品項買一送一優惠。前者是手採高山蜜香鳥龍，有獨特天然蜜香，清香回甘；「七盞紅萃」則以阿薩姆搭配台茶18號，融合蘋果、石榴與西洋梨的清甜果香，並榮獲「食品界米其林」比利時iTQi風味大獎的肯定。

七盞茶指出，不只門市有買一送一活動，民眾只要到七盞茶的臉書活動貼文留言，還有機會參與品牌加碼的抽獎活動。

七盞茶優惠品項有茶王-山萃烏龍、茶后-七盞紅茶。圖/七盞茶提供
七盞茶優惠品項有茶王-山萃烏龍、茶后-七盞紅茶。圖/七盞茶提供

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