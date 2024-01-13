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對店員喊「我有投票」送香酥肥腸！柒息地5天大選優惠
串燒居酒屋柒息地推出有趣的「嚐腸我的投票權」活動，民眾於1月13日至1月17日在柒息地各分店門市消費，不限內用與外帶，只要對著店員高喊「我有投票」，即可獲得免費的香酥肥腸一份與全品項95折（每人限定兌換一次）。
柒息地執行總監陳信儒表示，參與公民投票是很重要的大事，不管內心支持的候選人是誰，都希望可以鼓勵大家出門投下神聖的一票，投完票再揪三五好友、親戚家人，一起到柒息地放鬆用餐。
柒息地串燒居酒屋以十多種配方的烤肉粉，與熬煮4.5小時的日式清醬，打造出店內的烤肉神醬。「招牌香酥肥腸」則是先經過高溫油炸，再用慢火熱烤，逼出油脂留下香氣，輕輕切開後、刷上獨有的柒息地招牌日式清醬、撒上天然椒鹽粉，滋味豐美。
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