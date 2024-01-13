對店員喊「我有投票」送香酥肥腸！柒息地5天大選優惠

串燒居酒屋柒息地推出有趣的「嚐腸我的投票權」活動，民眾於1月13日至1月17日在柒息地各分店門市消費，不限內用與外帶，只要對著店員高喊「我有投票」，即可獲得免費的香酥肥腸一份與全品項95折（每人限定兌換一次）。

柒息地執行總監陳信儒表示，參與公民投票是很重要的大事，不管內心支持的候選人是誰，都希望可以鼓勵大家出門投下神聖的一票，投完票再揪三五好友、親戚家人，一起到柒息地放鬆用餐。