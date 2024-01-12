博客來「2024動漫節」漫畫、輕小說等萬種書籍79折起
「台北國際動漫節」將於2月1日登場，2024年博客來線上「動漫節」即日起至3月20日搶先開跑，攜手東立、尖端等六大出版社，集結漫畫、BL、輕小說等萬種書籍79折起，包括當紅話題作品最新刊《鏈鋸人》、《間諜家家酒》和《ONE PIECE航海王》等，還有限量經典愛藏漫畫《灌籃高手》以及熱銷套書《咒術迴戰》、《孤獨搖滾》、《藥師少女的獨語》、《天官賜福》等；並有兩大特企單元「一線人氣作家終極ＱＡ問答」、「書店員最強漫畫PK」，私房書單大公開。
依據博客來漫畫輕小說類型2023年度銷售觀察，隨著串流平台的普及和數位閱讀的興起，加上社群媒體話題的迅速擴散，動漫作品的題材變得更加豐富多元，過去被視為年輕讀者喜愛的漫畫和輕小說，正逐漸擴大閱讀年齡層，其中動畫化、電影化是最大推動。綜觀去年熱門作品，多部漫畫和輕小說作品成功地從紙本躍升至影視界，為原作帶來更廣泛的知名度和銷售增長，爆紅的《我推的孩子》和《葬送的芙莉蓮》就是典型的例子。
《我推的孩子》以其劇場版規格的動畫首播和超人氣樂團YOASOBI合作的主題曲，透過社群擴散紅遍一整年，YouTube觀看次數近4億次，動畫期間原作銷量增3倍，1月21日YOASOBI來台開唱創下16萬人同時搶票紀錄，預估可望再推升買氣。而《葬送的芙莉蓮》雖是動漫作品中常見的勇者冒險旅程設定，但賦予「回憶」、「思念」、「人與人之間的關係」等元素探討，展現出難得文學性和精美的動畫製作，贏得文藝界人士的專文推薦，博客來推出的套書組合更在短短一個月賣破千套超乎預期。此外，動畫大師新海誠災難第三部曲《鈴芽之旅》電影大熱，輕小說版銷量創新高，締造新海誠作品首日銷量新紀錄。90年代經典漫畫《灌籃高手》隨電影版推出興起一波收藏風，新裝再編版全套、與電影設定集等紛紛登上博客來漫畫年度暢銷榜。
動漫閱讀主力仍聚焦在年輕世代，根據博客來「不同世代／男女的最愛漫畫」銷售觀察，男性10代、20代讀者偏好少年漫畫，尤其是有精彩劇情和快節奏的動作冒險及奇幻魔法主題，例如當下流行的《我推的孩子》和新銳作家藤本樹的作品，以及擁有香香女角校園戀愛故事的《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》。男性30代以上可看到童年回憶的痕跡，如自90年代起連載的《名偵探柯南》和《ONE PIECE航海王》，每逢續刊出版，都能喚起讀者購買力。
對於年輕女性讀者來說，興趣更加多元，不僅涉獵男性偏好的奇幻對戰主題，如《咒術迴戰》，也大量購買BL類型漫畫，如桂老師的《我的助理男友》和日系作品《療傷遊戲 重新開始》。此外，療癒幽默、描述日常的作品《間諜家家酒》女性讀者群從10代橫跨到30世代，由安倍夜郎創作的經典療癒漫畫《深夜食堂》受到40代女性的喜愛。故事內容口碑好評廣傳的作品，不論男性、女性都能獲得相當的支持喜好，如年輕世代喜愛的瘋狂魔作《鏈鋸人》、熟年世代喜愛的經典作品《灌籃高手》。
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