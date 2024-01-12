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展現色彩多樣性！愛馬仕春夏限量唇彩 指彩包裝好吸睛

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕 Rouge Hermès 唇膏推出2024春夏限量新色。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Rouge Hermès 唇膏推出2024春夏限量新色。圖／愛馬仕提供

雖然氣溫仍低，但彩妝已經進入春夏了。準備迎接繽紛多彩的季節，擅長運用色彩創造風格的愛馬仕，推出2024春夏限量版的唇妝與指彩，分別推出三款新色，從包裝上就帶來愉悅感，唇膏管身呈現出多樣化的色彩，指彩更首度在瓶蓋上，新增鮮豔顏色，讓每一次化妝，都能為心情加分。

三款新色的Rouge Hermès愛馬仕唇膏，管身由愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy設計，採用不同圓盤的方式切割，讓唇膏管身彷彿調色盤，呈現出繽紛多樣化的色彩，三款新色分別是，41 Rose Pop充滿柔和嫩粉，彷彿夏日天空中出現的朦朧灰雲；44 Orange Néon是活力霧面橘黃，也與管身上的顏色相互呼應；47 Rouge Cinétique為豔麗的深紅霧面質感，管身上的紫水晶、藍寶石中的亮黃色澤，展現出對比衝突美。

三款新色的Les Mains Hermès指彩，首度在瓶蓋上添加鮮豔色彩，也能呼應指彩本身的顏色，三款新色展現出春夏的活力感，可以單色也能混搭，36 Orange Tonique為閃耀珊瑚的粉嫩色彩，藍白瓶蓋色呼應大海感；48 Ultraviolet為濃烈的紫色，呼應著瓶蓋的橘白色澤；62 Bleu Électrique則是湛藍光芒，金黃與白色的瓶蓋，彷彿陽光灑落在海洋上。限量唇彩與指彩預計2月1日上市。

愛馬仕 Rouge Hermès 唇膏41 Rose Pop／3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Rouge Hermès 唇膏41 Rose Pop／3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Rouge Hermès 唇膏47 Rouge Cinétique／3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Rouge Hermès 唇膏47 Rouge Cinétique／3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Les Mains Hermès 指甲油48 Ultraviolet／1,940元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Les Mains Hermès 指甲油48 Ultraviolet／1,940元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Les Mains Hermès 指甲油36 Orange tonique／1,940元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Les Mains Hermès 指甲油36 Orange tonique／1,940元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Les Mains Hermès 指甲油62 Bleu Électrique／1,940元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Les Mains Hermès 指甲油62 Bleu Électrique／1,940元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Rouge Hermès 唇膏44 Orange Néon／3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕 Rouge Hermès 唇膏44 Orange Néon／3,050元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 Hermès 彩妝

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