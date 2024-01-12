展現色彩多樣性！愛馬仕春夏限量唇彩、指彩包裝好吸睛

雖然氣溫仍低，但彩妝已經進入春夏了。準備迎接繽紛多彩的季節，擅長運用色彩創造風格的愛馬仕，推出2024春夏限量版的唇妝與指彩，分別推出三款新色，從包裝上就帶來愉悅感，唇膏管身呈現出多樣化的色彩，指彩更首度在瓶蓋上，新增鮮豔顏色，讓每一次化妝，都能為心情加分。

三款新色的Rouge Hermès愛馬仕唇膏，管身由愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy設計，採用不同圓盤的方式切割，讓唇膏管身彷彿調色盤，呈現出繽紛多樣化的色彩，三款新色分別是，41 Rose Pop充滿柔和嫩粉，彷彿夏日天空中出現的朦朧灰雲；44 Orange Néon是活力霧面橘黃，也與管身上的顏色相互呼應；47 Rouge Cinétique為豔麗的深紅霧面質感，管身上的紫水晶、藍寶石中的亮黃色澤，展現出對比衝突美。