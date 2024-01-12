展現色彩多樣性！愛馬仕春夏限量唇彩 指彩包裝好吸睛
雖然氣溫仍低，但彩妝已經進入春夏了。準備迎接繽紛多彩的季節，擅長運用色彩創造風格的愛馬仕，推出2024春夏限量版的唇妝與指彩，分別推出三款新色，從包裝上就帶來愉悅感，唇膏管身呈現出多樣化的色彩，指彩更首度在瓶蓋上，新增鮮豔顏色，讓每一次化妝，都能為心情加分。
三款新色的Rouge Hermès愛馬仕唇膏，管身由愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy設計，採用不同圓盤的方式切割，讓唇膏管身彷彿調色盤，呈現出繽紛多樣化的色彩，三款新色分別是，41 Rose Pop充滿柔和嫩粉，彷彿夏日天空中出現的朦朧灰雲；44 Orange Néon是活力霧面橘黃，也與管身上的顏色相互呼應；47 Rouge Cinétique為豔麗的深紅霧面質感，管身上的紫水晶、藍寶石中的亮黃色澤，展現出對比衝突美。
三款新色的Les Mains Hermès指彩，首度在瓶蓋上添加鮮豔色彩，也能呼應指彩本身的顏色，三款新色展現出春夏的活力感，可以單色也能混搭，36 Orange Tonique為閃耀珊瑚的粉嫩色彩，藍白瓶蓋色呼應大海感；48 Ultraviolet為濃烈的紫色，呼應著瓶蓋的橘白色澤；62 Bleu Électrique則是湛藍光芒，金黃與白色的瓶蓋，彷彿陽光灑落在海洋上。限量唇彩與指彩預計2月1日上市。
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