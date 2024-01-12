「SPY×FAMILY間諜家家酒」旋風襲台 安妮亞Q萌周邊秀泰獨家開賣

以擅長打造精品影城聞名的秀泰集團於2023年1月，耗資超過2.5億於全台最大規模的指標商場「夢時代購物中心」，打造高雄灣區首座旗艦級精品影城，開幕首年即創造1.5億元票房佳績，與北高雄的「岡山秀泰影城」合計年度創造超過100萬的觀影人次，秀泰影城為感謝廣大高雄影迷的熱情支持，特別推出多項寵粉活動，於1月12日起連續10天與影迷們一起歡慶周歲！

除夢時代秀泰影城周歲活動外，秀泰影城也觀察到，動畫電影近年來屢創票房佳績，2023年台灣動畫電影票房已超過17億，占全台年度總票房近四分之一，其中幾部現象級動畫電影如《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》、《超級瑪利歐兄弟電影版》、《鈴芽之旅》、《名偵探柯南：黑鐵的魚影》更是一舉站上台灣年度十大票房電影，足見動畫電影的魅力已逐漸成為觀影新主流，因此秀泰影城也看準即將於1月19日上映的《劇場版SPY×FAMILY CODE: White》，獨家開賣限量安妮亞週邊商品，Q萌可愛的造型絕對是粉絲收藏逸品！

夢時代秀泰影城於2023年1月14日盛大開幕，富有未來航空科技感的大廳裝潢與舒適度爆表的「傾躺式商務級皮椅」，成為了高雄影迷們爭相打卡分享的焦點，也成為了電影宣傳活動的指定影城，開幕至今已舉辦超過50場影人見面會，讓高雄影迷們可以一睹影帝影后們的巨星風采；而為了回饋熱情滿滿的高雄影迷們，夢時代秀泰影城也將舉辦一系列的寵粉活動，於1月12日至1月21日，秀泰APP會員消費點數兩倍瘋狂送，每天還會抽出10位幸運消費者，有機會可獲得「LG XBOOM 360˚ 全景聲藍牙音響」、「QOOVI 藍芽耳機麥克風」、「王品和牛涮餐飲抵用券」及多款電影週邊等好禮，活動期間內消費累積最高的影痴還可獲得全年「天天免費看電影」的超級大獎！另外，在1月14日周歲當天，購買販賣部指定單品品項還可享買一送一的優惠，有吃有喝的十天慶典你還不來嗎？

日本知名IP《SPY×FAMILY間諜家家酒》首度躍上大銀幕的新作《劇場版SPY×FAMILY CODE: White》已在日本突破34億日圓的票房成績，台灣也將於1月19日盛大上映，秀泰影城看準這股安妮亞商機，獨家開賣2款「SPY×FAMILY間諜家家酒」超Q萌隨身商品，有環保實用的「飲料提袋」及愛不釋手的小巧「果凍包」；「飲料提袋」主體使用了超符合主題的安妮亞粉色，另外還搭配了日本近15萬粉絲票選第一名的安妮亞表情「呵」，硅膠材質好萌又耐用！「果凍包」則是以安妮亞最愛吃的花生君為造型，搭配安妮亞無辜可愛的表情，可愛又實用的設計，絕對是粉絲逛街旅行的最Q配件，1月19日起，就到全台秀泰影城跟安妮亞一起大喊「わくわく」！

【SPY×FAMILY間諜家家酒】秀泰獨家周邊商品

販售日期：2024/1/19(五)起，全台秀泰影城限量開賣！