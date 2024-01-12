萊恩粉集合！全聯推「KAKAO FRIENDS」6款療癒廚房用品 萬用電磁爐收納組限量搶換

不管是年節團聚圍爐，還是沒有理由天氣好、天氣冷都想吃鍋，走一趟全聯除了生鮮食材，現在還有超療癒的韓國「KAKAO FRIENDS」廚房鍋具和週邊配件讓你帶回家！全聯即日起推出「揪要一起吃火鍋」換購活動，一口氣祭出「電磁爐收納組」、「雙耳湯鍋」、「和風奶鍋」、「鍋鏟湯勺組」、「廚房烹飪計時器」和「壓蒜器」共6款限量換購商品，每款都超級實用，4月11日前福利卡友生鮮單筆每滿100元獲1積分，滿3積分或扣200福利點起就能加價換購。

這次「KAKAO FRIENDS」換購共有6款實用廚房鍋具與配件，首推多種用法的「電磁爐收納組」，可與多種鍋具搭配使用的IH黑晶鏡面電磁爐有8段火力調節，隨附方形深鍋超萬用又好清潔，平常不使用的時候還可以將電磁爐收在鍋子裡，使用3生鮮積分或200福利點加價2,699元，或用26,000福利點就能0元免費換購，相當於5.9折優惠。

不挑爐具的「雙耳湯鍋」、「和風奶鍋」2款鍋具分別為4.7L、1.7L容量，一大一小視家中成員需求來選購，和風奶鍋單人煮泡麵剛剛好，鍋蓋頭還有凹槽設計可放置湯勺或筷子超貼心。

另外還有「鍋鏟湯勺組」、「廚房烹飪計時器」、「壓蒜器」3款實用廚房配件，其中湯勺特殊設計還可自行站立桌面，計時器背面有磁鐵吸在抽油煙機剛剛好，壓蒜器按壓1次相當於切22刀，不論蒜頭、洋蔥、辣椒等辛香料都可輕鬆處理，是不弄髒手完成美味料理的小幫手。