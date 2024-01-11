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生日快樂！這世界很煩 但BABY-G聯名Hello Kitty表款很可愛

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Hello Kitty迎來50周年，同時也是CASIO旗下的BABY-G創立的第30個年頭，為迎接新里程碑與留下紀念，雙品牌第三度合作，推出全新BGD-565KT聯名表款。圖／CASIO提供
Hello Kitty迎來50周年，同時也是CASIO旗下的BABY-G創立的第30個年頭，為迎接新里程碑與留下紀念，雙品牌第三度合作，推出全新BGD-565KT聯名表款。圖／CASIO提供

今年是Hello Kitty迎來50周年，同時也是日本鐘表品牌CASIO旗下的BABY-G創立的第30個年頭，為了迎接新里程碑與留下紀念，雙品牌第三度合作，推出全新BGD-565KT聯名表款，純白外觀加上紅、藍色調與各種細節點綴，可愛造型讓人見了就忘卻煩惱。

就是這麼剛好！日本三麗鷗公司最著名的卡通角色Hello Kitty問世至今已半世紀，同時也是CASIO旗下女性腕錶品牌BABY-G成立的30周年，雙品牌在今年都要歡度生日時刻，於是第三度攜手推出聯名表。簡單筆觸，加上裝飾蝴蝶結，Hello Kitty在50年前誕生時，就受到女孩們的歡迎，直至今日人氣依舊不墜，尤其在亞洲，相關產品更受到熱烈的歡迎。所以睽違5年，BABY-G在品牌成立30周年之際，也想到了這位過去曾合作過的夥伴，打造全新BGD-565KT聯名表款。

Hello Kitty與BABY-G聯名表款，附贈與腕表相同設計的特殊外盒包裝，藉以收穫不同年齡層粉絲的心。圖／CASIO提供
Hello Kitty與BABY-G聯名表款，附贈與腕表相同設計的特殊外盒包裝，藉以收穫不同年齡層粉絲的心。圖／CASIO提供

不同於先前合作表款的粉紅色調，此次新作的表身以白色為主調，紅、藍兩色則是巧妙點綴在表帶扣環上。同時生質樹脂的表帶，印滿了1970年代Hello Kitty的笑臉、眨眼及驚訝等豐富表情；當開啟背光燈時會出現Hello Kitty無嘴臉龐，結合表盤上經典的蝴蝶結圖樣，就是完整的樣子。此外為紀念50周年，聯名表款於表帶上印製了多達50個Hello Kitty圖樣，且附贈與腕表相同設計的特殊外盒包裝，藉以收穫不同年齡層粉絲的心。全新BGD-565KT聯名表款，自即日起1月16日在CASIO官方商城預購，其他實體通路將於1月19日正式上市。

BGD-565KT-7表款開啟背光燈時會出現Hello Kitty無嘴臉龐，結合表盤上經典的蝴蝶結圖樣，就是完整的樣子。圖／CASIO提供
BGD-565KT-7表款開啟背光燈時會出現Hello Kitty無嘴臉龐，結合表盤上經典的蝴蝶結圖樣，就是完整的樣子。圖／CASIO提供

Hello Kitty與BABY-G聯名BGD-565KT-7表款，4,300元。圖／CASIO提供
Hello Kitty與BABY-G聯名BGD-565KT-7表款，4,300元。圖／CASIO提供

BGD-565KT-7表款的生質樹脂表帶，印滿了1970年代Hello Kitty的笑臉、眨眼及驚訝等豐富表情，總數多達50個。圖／CASIO提供
BGD-565KT-7表款的生質樹脂表帶，印滿了1970年代Hello Kitty的笑臉、眨眼及驚訝等豐富表情，總數多達50個。圖／CASIO提供

Hello Kitty 品牌 日本

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