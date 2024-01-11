今年首場星廚客座 台北文華東方Bencotto座席8成滿
曾於倫敦餐飲界創下最快摘下米其林星紀錄、來自義大利科莫湖文華東方酒店行政主廚麥西米里亞諾．布拉索涅(Massimiliano Blasone)來台客座，明起3天、共5個餐期，於台北文華東方酒店Bencotto上菜。據了解，目前各餐期預約已達8成，13日選舉日中午尚有少數機會。
麥西米里亞諾日前已抵台，近兩日正緊鑼密鼓的進入訓練與試菜期，他將帶來義大利餐廳的經典菜色，台北也是其亞洲巡迴客座的首站。1月12日晚餐起至1月13日及14日午晚餐期間客座Bencotto，五道式《綺義饗宴》每位4,380元+10%起，加價2,880元+10％可享五款佐餐佳釀。
麥西米里亞諾主廚曾於義大利、德國與英國多間知名米其林星級餐廳歷練，更曾在倫敦餐飲界創下最快摘下米其林星的紀錄，他以精湛廚藝領軍L˜ARIA餐廳入選《義大利米其林指南》。麥西米里亞諾以融合日式元素的當代義式料理聞名，菜餚創作結合義大利和日本烹飪的精髓，其中不乏日式醬料的運用，甚至在餐席擺上了筷子，讓饕客更方便食用。
主廚帶來的五道式套餐中，開胃菜《藍龍蝦、茴香、柳橙、烤朝鮮薊》，主餐點綴的原本為柳橙，來台後改成當季鮮甜的草莓。配菜朝鮮薊浸漬再烤，撒以七味粉、鋪上炸過的朝鮮薊脆片，口感層次鮮明，酸甜風味尤為凸顯，現代義式料理兼有日式風味，滋味讓人難忘。
經典義式麵食《海膽貝殼麵》及《海鮮長管麵》，主角是主廚帶來的手作石磨麵粉，澱粉質高，不需奶油勾芡，且嚼勁足，吃來更健康無負擔。後者搭以濃縮的海鮮醬汁與豐富的香料，風味更濃郁，也是餐廳知名的經典菜。
主餐可選《法國小鱗犬牙南極魚》或《伊比利豬上蓋》，皆先醃再烤並刷醬，帶有滿滿的日式風味，配菜也同樣精彩。法國小鱗犬牙南極魚以特製的照燒醬、大蒜、檸檬和青辣椒醃製3小時，再刷以爽口的墨西哥辣椒、薑和米醋醬汁，既有豐富海之鮮、又酸辣夠味。
伊比利豬上蓋則以大蒜、味醂、松露、胡椒、柚子醋、日本醬油和發酵柚子醃製後再烤製而成，配上松露美乃滋與柑橘調味的伊比利豬肉醬汁。配菜是L˜ARIA經典沙拉，集結主廚在世界各地的掌廚經驗研發出的完美組合，以萵苣、金針菇、甜菜根、蘆筍、胡蘿蔔、黃瓜與紅莧菜等搭配自製大麥味噌醬汁，又是充滿和風的新經典。
Bencotto義大利餐廳
地址：台北市敦化北路158號6F（台北文華東方酒店）
電話：02-2715 6668
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