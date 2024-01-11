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雙北首家LOPIA超市2月1日進駐中和環球 多樣化熟食為主打

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日本超市LOPIA台灣第三店、雙北首店進駐中和環球購物中心B1、2月1日開幕。圖／摘自IG：lopiatw2022
日本超市LOPIA台灣第三店、雙北首店進駐中和環球購物中心B1、2月1日開幕。圖／摘自IG：lopiatw2022

在日本深受主婦歡迎、以肉品聞名的超市LOPIA，繼去年在台中LaLaport台灣初展店，接著進駐桃園JC PARK，今年展店腳步來到中和環球購物中心，該店型將以「熟食」為主打，預計2月1日在B1樓層開幕，也是LOPIA在雙北首店。

環球購物中心中和店以家庭客為主力客層，目前超市雖然已有Mia C'bon，為了滿足超市商品豐富性與區隔，接著再開出130坪的LOPIA，提供熟食、便當、壽司、肉品、日本雜貨等品項，滿足周邊客群有更多元食材、外帶熟食等選擇。

LOPIA無論在台中LaLaport或是桃園JC PARK等據點，在Google評論都有4.6分以上的高評價，消費者給出「熟食區種類豐富，壽司、生魚片、現烤披薩都有，生鮮也都很新鮮、東西品質都很不錯」等好評。

另外，環球購物中心中和店也迎來盒玩「POP MART泡泡瑪特」新北獨家快閃，即日起至2月29日快閃中和店2樓，快閃店以水族館為主題設計，並推出上百款不同主題系列公仔，除了Molly、DIMOO、LABUBU、PUCKY及SKULLPANDA等人氣角色，也推出小小兵、櫻桃小丸子、迪士尼等多款主題款，滿足年輕客群對潮玩公仔的蒐集喜好。

「POP MART泡泡瑪特」新北獨家快閃，即日起至2月29日快閃中和店2樓。圖／環球購物中心提供
「POP MART泡泡瑪特」新北獨家快閃，即日起至2月29日快閃中和店2樓。圖／環球購物中心提供

環球購物中心 快閃 超市

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