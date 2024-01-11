雙北首家LOPIA超市2月1日進駐中和環球 多樣化熟食為主打

在日本深受主婦歡迎、以肉品聞名的超市LOPIA，繼去年在台中LaLaport台灣初展店，接著進駐桃園JC PARK，今年展店腳步來到中和環球購物中心，該店型將以「熟食」為主打，預計2月1日在B1樓層開幕，也是LOPIA在雙北首店。

環球購物中心中和店以家庭客為主力客層，目前超市雖然已有Mia C'bon，為了滿足超市商品豐富性與區隔，接著再開出130坪的LOPIA，提供熟食、便當、壽司、肉品、日本雜貨等品項，滿足周邊客群有更多元食材、外帶熟食等選擇。

LOPIA無論在台中LaLaport或是桃園JC PARK等據點，在Google評論都有4.6分以上的高評價，消費者給出「熟食區種類豐富，壽司、生魚片、現烤披薩都有，生鮮也都很新鮮、東西品質都很不錯」等好評。