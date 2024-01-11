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這隻恐龍有夠萌！家樂福攜手韓國超夯ＭININIGUMAN推7款加價購 超Q手機架一定要入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福攜手韓國LINE FRIENDS ＭININIGUMAN，即日起至2月15日推出一系列加價購與聯名週邊商品，單筆消費滿168元即可加購。記者黃筱晴／攝影
家樂福攜手韓國LINE FRIENDS ＭININIGUMAN，即日起至2月15日推出一系列加價購與聯名週邊商品，單筆消費滿168元即可加購。記者黃筱晴／攝影

這個龍年有夠萌！家樂福攜手韓國LINE FRIENDS ＭININIGUMAN，即日起至2月15日推出一系列超萌的加價購與聯名週邊商品，量販/超市/線上購物/家速配全館單筆消費滿168元即可加價購，集結7款實用又療癒的生活用品，每款139元起就能輕鬆入手。

此次ＭININIGUMAN聯名商品包括造型DIY行李箱、折疊帳篷、公仔迴力車、公仔手機架、三層收納推車、軟式吸水地墊、野餐墊共7款，首推外型非常特別的造型DIY行李箱，L型設計可以承重20公斤，還有附安全綁帶，可以讓小孩坐在上面輕鬆移動，加價購1,699元，限量3,000個要換手腳要快。

新年除舊佈新居家小巧思，換張地墊就有截然不同的感受，超Q的軟式吸水地墊加價購199元，限量10,000個。可以整理收納食材、小工具、廚房用品的三層收納推車，加價購999元，限量3,000個。喜歡野餐、露營的家庭，推薦入手可以秒收折的摺疊帳篷加價購699元、野餐墊加價購399元，待在家扮家家酒也能用。

可愛又超實用必入手的還有公仔手機架，陪你追劇、滑手機，加價購239元，限量30,000個；另外收集控則是不可錯過集結所有角色的公仔迴力車，加價購139元，共有5款＋1款隱藏版隨機驚喜登場，限量120,000個，加購密技是滿168元單筆可以最多加購3款，想要快速收集全套迴力車就靠這一招！

不只是聯名商品加價購，為讓ＭININIGUMAN迷們買得盡興，活動期間家樂福另外還推出超過30款熱銷品牌與ＭININIGUMAN共同推出的聯名商品，其中有超過10支新品、6支獨家上架開賣，想要萌萌過龍年，千萬別錯過這一檔。

除了7款加價購商品，活動期間家樂福另外還推出超過30款熱銷品牌與ＭININIGUMAN共同推出的超實用聯名商品。記者黃筱晴／攝影
除了7款加價購商品，活動期間家樂福另外還推出超過30款熱銷品牌與ＭININIGUMAN共同推出的超實用聯名商品。記者黃筱晴／攝影
公仔手機架加價購239元。記者黃筱晴／攝影
公仔手機架加價購239元。記者黃筱晴／攝影
除了7款加價購商品，活動期間家樂福另外還推出超過30款熱銷品牌與ＭININIGUMAN共同推出的超實用聯名商品。記者黃筱晴／攝影
除了7款加價購商品，活動期間家樂福另外還推出超過30款熱銷品牌與ＭININIGUMAN共同推出的超實用聯名商品。記者黃筱晴／攝影
公仔迴力車加價購139元，共有5款＋1款隱藏版隨機驚喜登場，等大家來挖寶。記者黃筱晴／攝影
公仔迴力車加價購139元，共有5款＋1款隱藏版隨機驚喜登場，等大家來挖寶。記者黃筱晴／攝影
除了7款加價購商品，活動期間家樂福另外還推出超過30款熱銷品牌與ＭININIGUMAN共同推出的超實用聯名商品。記者黃筱晴／攝影
除了7款加價購商品，活動期間家樂福另外還推出超過30款熱銷品牌與ＭININIGUMAN共同推出的超實用聯名商品。記者黃筱晴／攝影
軟式吸水地墊加價購199元。記者黃筱晴／攝影
軟式吸水地墊加價購199元。記者黃筱晴／攝影
除了7款加價購商品，活動期間家樂福另外還推出超過30款熱銷品牌與ＭININIGUMAN共同推出的超實用聯名商品。記者黃筱晴／攝影
除了7款加價購商品，活動期間家樂福另外還推出超過30款熱銷品牌與ＭININIGUMAN共同推出的超實用聯名商品。記者黃筱晴／攝影
三層收納推車，加價購999元。記者黃筱晴／攝影
三層收納推車，加價購999元。記者黃筱晴／攝影
首推造型DIY行李箱，L型設計可以承重20公斤，還有附安全綁帶，可以讓小孩坐在上面輕鬆移動。記者黃筱晴／攝影
首推造型DIY行李箱，L型設計可以承重20公斤，還有附安全綁帶，可以讓小孩坐在上面輕鬆移動。記者黃筱晴／攝影

行李箱 野餐 家樂福

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